Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGenel SağlıkMenisküs yırtığı çeşitleri
08.08.2019 - 16:07

Menisküs yırtığı çeşitleri

Ortopedi Cerrahisi Kliniğinden Doç.Dr.Serhat Mutlu Ve Op.Dr.Harun Mutlu konu hakkında bilgiler verdi.

Menisküs yırtığı çeşitleri

Diz vücudun en büyük ve hareketli eklemidir. Dizin sabitliğini yan bağlar ve çapraz bağlar sağlar.

 Vücutta uyluk kemiği (femur) ve kaval kemiği (tibia) arasında yer alan yastıkçıklara menisküs adı verilir. Menisküsler her dizde birisi içte diğeri dışta olmak üzere iki adet kıkırdak yapısında yarım ay ya da C şeklinde dokudur.

Menisküsler uyluk kemiği (femur) ve kaval kemiği (tibia) arasındaki uyumluluğu arttırır ve vücut ağırlığının diz ekleminde dengeli olarak aktarılmasında ve darbe etkisinin azaltılmasında (şok emilimi) rol oynarlar.

Menisküslerin yokluğunda uyluk kemiği ve kaval kemiği arasındaki eklem yüzleri birbiri ile tam uyumlu olmadığı için belli noktalarda yük aşırı artacak ve diğer noktalara yük dağıtılamayacaktır. Bu durumda yük binen bölgelerde erken aşınma problemi ve kireçlenme ile karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır. Dolayısı ile diz sağlığı açısından menisküslerin fonksiyon görebilmesi önemlidir.

Menisküsler sıklıkla travma sonucu yaralanırlar (genç sporcularda görülür). Ancak kireçlenmeye bağlı yırtıklarda (yaşlı hastalarda görülür) nadir değildir.

En sık oluş mekanizması ayak yerde sabitken vücudun diz üzerinde dönmesi şeklindedir

Menisküs yırtıkları ile birlikte ön çapraz bağ yaralanmaları ve iç yan bağ yaralanmaları da birlikte olabilir ve tedavisi açısından birlikte değerlendirilmelidir.

Menisküs yırtığında ilk karşılaşılan bulgular ağrı ve şişliktir. Dizde kilitlenme (dizin tam açılamaması veya kapatılamaması) eşlik edebilecek bulgulardandır ve yırtılan menisküsün eklem hareketlerine engel olduğunu gösterir.

Menisküs üzerinde basmayla hassasiyet, eklemden hareketler sırasında ses gelmesi, dizde hareket kısıtlılığı olası diğer bulgulardır.

Dizde ağrısı olan her hasta menisküs yırtığı açısından değerlendirilmelidir. İyi bir hasta hikayesi ve diz muayenesi menisküs yırtığının diğer diz problemlerinden kolayca ayırt edilmesini sağlar.

Diz röntgeni ve Manyetik Rezonans Görüntülemesi (MRG) en sık kullanılan tetkik araçlarıdır. Diz röntgeni ile dizdeki kireçlenme ve buna bağlı değişiklikler değerlendirilir. MRG menisküsün görüntülenmesi için oldukça değerlidir. Ancak sadece MRG’ de menisküs yırtığının olması tek başına artroskopi kararı vermek için yeterli değildir.

Her diz yaralanmasında erken dönemde soğuk tatbiki, istirahat ve hareketsiz bırakma yapılması gereken ilk uygulamalardır. Ağrı kesiciler hastayı rahatlatmak ve ödemi azaltmak açısından kullanılır.

İkinci basamakta menisküs yırtığı açısından hastaya ameliyat gerekip gerekmediğine karar verilir.

Menisküs yırtıklarında eğer ağrı varsa ve günlük yaşamı etkiliyorsa cerrahi düşünülmelidir.

Menisküs yırtığında sıklıkla uygulanabilecek iki seçenek vardır:

Menisküs Tamiri: Menisküs yırtığının şekline göre tamir mümkündür. Her hasta tamir için uygun değilmınıdir. Artroskopik olarak tamir mümkündür. Ancak iyileşme süreci menisküsün yırtık kısn çıkarıldığı (menisektomi) hastalara göre daha uzundur.

Menisektomi: Menisküsün yırtık kısmının çıkarıldığı yöntemdir. Menisküsün iyileşme şansı olmayan iç kısmındaki yırtıklarda uygulanır. Artroskopik olarak yapıldığında çok hızlı bir iyileşme süreci vardır ve hasta aynı gün içerisinde ayağa kalkabilir. 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Hafta Sonu Gezmesi

Hafta Sonu Gezmesi
Astroloji
OĞLAK
TERAZİ
KOVA
YAY
YENGEÇ
KOÇ
İKİZLER
BOĞA
BOĞA
BAŞAK
BALIK
ASLAN
AKREP
Bugün

Bugün biraz dikkatli davranmak ve bilgisiz hareket etmemek gerekiyor. Sizi bağlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareket ve ziyaretler dikkat çekebilir. Daha çok yer görüp yeni şeyler keşfedebilir, zihinsel açıdan canlı olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni hedefler ve hevesler gündeme gelebilir. Gruplar içerisinde daha aktif ve becerikli olmanız da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel konularda yapabileceğiniz çok şey var. Ayrıca ailevi konularla da zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Bugünü boş geçirmek yerine, daha verimli olabileceğiniz bir işe ayırabilirsiniz. Düşüncelerinizde de aktifsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Kendinizi daha iyi hissedebilecek, yeni şeyler öğrenebilecek bir gündesiniz. Uzaklar ve yolculuklar da gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ya da sevgilinizle daha çok ilgilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bazı eleştirilere de açık olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraşmanız ve zihinsel açıdan meşgul olmanız gereken durumlar olabilir. Düşüncelerinizde daha iyimser olmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Oğlak burcunda ilerlerken yolculuklar, eğitsel uğraşlar hayatınıza yeni şeyler katabilir. Hareketsiz kalmamalı ve dışarı çıkmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evle ilgilenmek ve evde meşgul olmak açısından hareketli bir gün olabilir. Düşüncelerinizi netleştirmeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda. Bugün oldukça meşgul ve sorumlu olabilirsiniz. Hafta sonu olmasına karşın, tamamlamanız gereken işler çok olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle bir arada olmak ve yaratıcı konularla uğraşmak için oldukça uygun. Yaratıcı bir konuya da zaman ayırın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Yay burcunda ilerliyor. Elinizdekileri ve paranızı daha iyi değerlendirebilecek olanaklar aramalısınız. Maddi konular üzerinde daha çok durabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluNasıl daha uygun seçimler yapabiliriz?
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginHareket Etmeyin; Koşun!
Uzman Diyetisyen Emel Yılmaz
Uzman Diyetisyen Emel YılmazSıcak Hava ve Spor
Aylin Çetinkaya
Aylin ÇetinkayaYüz Tipine Uygun Kaş Modeli
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaErkeklerde Meme Büyümesi
Kübra Duru
Kübra DuruBebek Evliliğin Pasını Alır!
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
Doç. Dr. Ahmet YıldızhanDar Kanal Ameliyatlarında Yaş
Op. Dr. Seval Taşdemir
Op. Dr. Seval TaşdemirHamilelik ve Güneş Kremi
Öğr. Gör. Reşat Coşkun
Öğr. Gör. Reşat CoşkunBoyun Düzleşmesi Geçer mi?
Op. Dr. Seval Taşdemir
Op. Dr. Seval TaşdemirYüzme ve Hamilelik!
En Çok İzlenen Videolar
Kalıcı makyaj nasıl yapılır?Kalıcı makyaj nasıl yapılır?
Tüp bebek tedavisinde PRP - CGF uygulamasıTüp bebek tedavisinde PRP - CGF uygulaması
Adet düzensizliğinde aromaterapiAdet düzensizliğinde aromaterapi
Hamileler için lazer akupunkturHamileler için lazer akupunktur

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız

Bayramın ilk günü sakın et tüketmeyin!

Bayramın ilk günü sakın et tüketmeyin!

Evliliklerde ailesine sınır koyamayanlar ne yapabilirler?

Evliliklerde ailesine sınır koyamayanlar ne yapabilirler?

Kavunun şifa dağıtan 7 faydası

Kavunun şifa dağıtan 7 faydası

Sıradaki Haber