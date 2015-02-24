Meraklısı İçin hobiler, fikirler...

Muhtemelen Facebook akışınızda Einstein’ınsevimli bir fotoğrafı eşliğinde merak duygusu hakkındaki şu sözüne, rastlamışsınızdır.



“Merakın formel eğitimde hala hayatta olması bir mucize.”



Modern hayatın sihirli sözcüğü verimlilik. Bizden bir konu seçmemiz ve uzmanlaşmamız isteniyor. Düştüğümüz tavşan deliğinin ne kadar uçsuz bucaksız olduğunu gördüğümüzde kamaşan gözlerimiz, tarlanın bu deliklerle dolu olduğu gerçeğini görmemizi engelliyor. Oysa ki her bir deliğin ardında da ancak görünce varlığından haberdar olacağımız ve hayatımızı değiştirecek büyük deryalar var.



Hazırlanın! Mutlu olmak için mutsuzluğa tahammül etmemiz gerektiğinde ısrarcı bu düzenle görülecek bir hesabımız var. Yanlış anlaşılmasın. Bu yolla daha verimli ya da başarılı olacağınızı vaadetmiyoruz. Facebook duvarınızı hatırlayın. “Mutluluk varılacak herhangi bir yer değil, yolculuğun kendisidir.”



Bu çoşkulu girişimizin sebebi sizlere Meraklısı İçin adında bir vahadan söz etmek. adresindeki bu sitede, her biri birbirinden farklı birçok alanda yeni dünyalar keşfedeceğiniz uğraşlar bulacaksınız. Canınız hangisinin tadına bakmak isterse. Bir gün çömlekçi çarkının başında çamur biçimlendiren elleriniz, ertesi gün piyano tuşları üzerinden gezinebilir. Kendi yağlıboya tablonuzu astığınız odada arkadaşlarınıza, kendi hazırladığınız makaronlardan ikram edebilirsiniz. “Bonsai mi, hani haberlerde çıkıyor, kötü bir şey” diye uyanan merak sonucu elinizde minik bir bonsai ağacını budarken kendinizi bulabilirsiniz.



Meraklısı İçin çeşit çeşit uğraşların uzun süreli takipçilerini, yeni meraklıları ile bir araya getiren yeni bir mecra. Sadece mevcut seçeneklerle yetinmiyor. İlgi çekici olacağını düşündüğü konularda işin uzmanını bulup, meraklısı için günübirlik workshoplar da düzenliyor.



Ayrıca sitede bir de blog bölümü var. Dünyanın türlü köşelerinde, insanların zamandan keyif almak için uğraştığı şeyler, deneyimli meraklılar ile söyleşiler, evinizdeki mevcut malzemelerle ortaya çıkarabileceğiniz şaheserler, yüzlerce yıllık uğraşlar hakkında ilginç hikayeler ve daha pek çok öneriyi bulabileceğiniz blog sayfası içinize bir kurt düşürmeye çalışıyor.



Merak etmekten vazgeçmeyin!