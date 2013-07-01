Mercan Dede Çim Festivali'nde!

Mayıs ayında İstanbul’da, Borusan Müzik Evi’nde verdiği albüm tanıtım konserlerinin ardından dünya turnesi kapsamında Brezilya’da iki konser veren Mercan Dede, 4 Temmuz akşamı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çim Festivali’ne konuk olacak. 2009 yılından bu yana düzenlenen festival kapsamında yaz akşamlarında İzmirli müzikseverlerin vazgeçilmez mekânlarından biri olan Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilecek konserde Mercan Dede, yeni albümü Dünya’dan parçaları ilk kez İzmirliler ile paylaşacak.

Mercan Dede’ye İzmir konserinde Cafer Nazlıbaş (kemane), Tanju Yıldız (bağlama), Mert Elmas (perküsyon), Burak Malçok (ney) ve Ergün Şenlendirici’den (klarnet) oluşan Secret Tribe ve semazen Ceyhun Varışlı eşlik edecek.

Dünya, akustik ağırlıklı dokuz parçanın yer aldığı “Gün Doğumu” ve daha fazla elektronik öğe barındıran ve daha enerjik sekiz parçanın yer aldığı “Gün Batımı” isimli iki ayrı CD’den oluşuyor. İstanbul başta olmak üzere Delhi, Montreal, New York, Ürdün ve Lübnan’da yaşadıklarını albümündeki parçalara işleyen Mercan Dede, Dünya’da aynı zamanda ilk kez prodüktörlük koltuğuna oturuyor.

4 Temmuz Perşembe 21.00’de başlayacak Mercan Dede Secret Tribe konseri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.