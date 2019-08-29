Merkür de Başak’ta

Bugün ne yapılabilir? Bugün Merkür de Başak burcuna ilerleyerek bu burca güçlü bir vurgu getiriyor. İş ve çalışma konuları, uygulama ve uzmanlık gerektiren konular öne çıkmakta. Daha mantıklı ve çalışkan olabileceğimiz günlerdeyiz. Ancak henüz yeniay gerçekleşmediği için yeni haberleri biraz incelemek, beklemede kalmak daha yerinde olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün Ay gün boyunca boşlukta kalacak. Ay’ın açı yapmadığı zamanlarda olayların nereye doğru ilerlediğini tam olarak bilemeyebiliriz. Böyle zamanlarda beklemeler, belirsizlikler, kimi zaman da şanssızlıklar gündeme gelebilir. Zihinsel açıdan yoğun günlerden geçiyoruz. Fikirlerimizde ve tutumumuzda fazla katı kalmamak, esneklik geliştirmek gerekiyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/ Çakmaktaşı Yaratıcı imkânları daha iyi değerlendirmeye bakalım. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından da uygun şartlar var. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfkeyle davranmamalıyız.