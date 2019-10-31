Merkür gerilemeye başlıyor

Bugün ne yapılabilir? Gelişen şartlar, yeni koşulları tekrar düşünmek ve karar vermek üzere gözden geçirmeliyiz. İyimser olabiliriz ancak üzerinde durulması gereken kararlar, değişiklikler var. Gizli kalan bir durum da ortaya çıkabilir. Bugün uzaklarla, yabancılarla ilgili gelişmeler, eğitsel faaliyetler açısından uygun koşullar var. Başkalarının fikirlerinden de yararlanabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Ancak düşüncelerimizde biraz daha objektif olmaya bakalım. Kimi zaman aşırı bir heyecan ya da yüksek beklentilerimiz nedeni ile gerçekleri çok iyi göremeyebiliriz. Yine de akşam saatlerinde felsefi konular, inançlar ve düşünce dünyamızı geliştirebilecek yeni insanlarla karşılaşabiliriz. Eksik kalan şeyleri tamamlamak için uygun bir dönem başlıyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 13/Yılan Yılan günlerinde hayatın derin yönlerini daha kolay fark edebiliriz. Aşırı duygusal bir gündeyiz. Yeni bir adım için daha dikkatli olmalıyız.