Merlin Ödüllü sihirbaz Kubilay QB Tunçer Zorlu PSM'de

Kubilay QB Tunçer'e MERLIN Ödülü kazandıran, içinde bol miktarda komedi ve sürpriz barındıran sihirbazlık gösterisi; 27 Şubat, 19 Mart, 9 Nisan, 30 Nisan ve 21 Mayıs tarihlerinde Zorlu PSM Stüdyo’da olacak. Ustalık düzeyindeki sihir oyunlarının en önemli özelliği, seyirciye çok yakın bir mesafede sunuluyor ve onların katılımıyla gerçekleşiyor olması.

10 yılı aşkın bir süredir Türkiye ve yurtdışında aralıksız sürdürdüğü gösterileri ile dikkat çeken Kubilay QB Tunçer, sihirbazlığının yanı sıra akademisyen, oyun yazarı, senarist, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olarak da tanınıyor. Tiyatro ile sihirbazlığı buluşturduğu şovunu “kabare sihirbazlığı” olarak tanımlayan Tunçer, baştan sona interaktif olan gösterisinde her yaştan izleyiciyi oyununa dahil edebiliyor.

Cebinizdeki 200 lira, daha önce hiç kesilmemiş bir limonun içinden çıkarsa...

Seyirciler, yaklaşık 70 dakika boyunca büyülü bir hava soluyor. Sahnede dekorlar ya da büyük efektler yok... Her şey çok sade ve çok gerçek. Böylelikle, sihrin etkisi artıyor. Kimi zaman seyircinin gözü önünde yakılan ve üzeri imzalanan bir banknot, daha önce hiç kesilmemiş bir limonun içinden çıkıyor; kimi zaman “milyonda bir olur” denebilecek tahminler şaşırtıyor.

Dünya çapında on binlerce seyirciyle buluşan; yıllar içinde sınanan bir şov!

Bugüne kadar gösterisi on binlerce seyirciyle buluşan ve hakkında sayısız haber yayınlanan Tunçer, Las Vegas'tan Sydney'e birçok ülkeyi dolaştı. Ardarda sıralanmış sihir oyunlarının çok ötesinde bir içeriğe sahip olan bu gösteri, sanatçının yarattığı bir karakter ve dramaturjik bir bütünlük sunuyor.

Tarih: 27 Şubat, 19 Mart, 9 Nisan, 30 Nisan ve 21 Mayıs 2016

Yer: Zorlu PSM Syüdyo

Bilet Fiyatları: Tam 50.TL, Öğrenci 35.TL

