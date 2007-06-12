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    HaberlerEtkinlikMersin Festivali’ne Avrupa onayı
    12.06.2007 - 00:00 |

    Mersin Festivali’ne Avrupa onayı

    Bu yıl 6’ncısı yapılan Mersin Uluslararası Müzik Festivali, genel merkezi Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi oldu.

    MUSTAFA ERCAN Mersin DHA

    Avrupa ülkelerinden 90’ı aşkın gösteri sanatları festivalinin üye olduğu Avrupa Festivaller Birliği (EFA) Brüksel’de toplandı. Toplantıya EFA üyesi 50 kişinin yanı sıra Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ni temsilen sanat yönetmeni Remzi Buharalı ile Fuat Atat katıldılar. Toplantıda, festival EFA üyelerinden 44 evet, 4 ret 2 boş oy alarak üyeliğe kabul edildi. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Tertip Komitesi Başkanı Tülay Bardakçıoğlu, 6 yılını geride bırakan festivalin EFA’ya kabul edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

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