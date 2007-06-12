Mersin Festivali’ne Avrupa onayı

MUSTAFA ERCAN Mersin DHA

Avrupa ülkelerinden 90’ı aşkın gösteri sanatları festivalinin üye olduğu Avrupa Festivaller Birliği (EFA) Brüksel’de toplandı. Toplantıya EFA üyesi 50 kişinin yanı sıra Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ni temsilen sanat yönetmeni Remzi Buharalı ile Fuat Atat katıldılar. Toplantıda, festival EFA üyelerinden 44 evet, 4 ret 2 boş oy alarak üyeliğe kabul edildi. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Tertip Komitesi Başkanı Tülay Bardakçıoğlu, 6 yılını geride bırakan festivalin EFA’ya kabul edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

