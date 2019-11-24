Son yıllarda kozmetik endüstrisinde artan çeşitlilik ve sosyal medya kullanıcılarının etkili pazarlama teknikleri, kadınların makyaja olan bakış açısını değiştirmeye devam ediyor. Özellikle sosyal medyada yansıtılan haliyle "makyaj"ın eski anlamını yitirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Piyasa çıkan pek çok ürün ve kullanılan teknikler, makyaj yapmayı daha ciddi bir iş alanı ve üzerinde düşünülmesi gereken bir sanat haline getiriyor. Sanatçıların " güzelleşirme" amacıyla sınrlı kalmayıp, kendilerini ifade edebileceği ve yaratıcılıklarını sınayabilecekleri bir alan oluşturuyor. Elbette bu olanaklar deneysel çalışmalar için geniş bir zemin hazırlıyor.

Deneysel çalışmalar denilince aklınıza gelen görüntüler çok çılgınca hatta gerçekdışı olabilir. Fakat deneysel çalışmalar farklı olma, normallikten uzaklaşma, sınırları zorlama anlamlarına gelmek zorunda değil. En basit anlamıyla,rutininizden yavaş yavaş uzaklaşarak, yüzünüze ve ifadenize uygun makyaj tekniklerini kullanmak da olabilir deneysellik. Bu tip çalışmalar yapmak için profesyonel ekipmanınızın olması da şart değil. Elinizde bulunan jel veya likit formdaki eyeliner ile, göz kalemlerinizle veya rengarenk göz farlarıyla farklı çalışmalara imza atabilirsiniz. Deneysel çalışmalara kalem formundaki eyeliner veya göz kalemi ile başlamanız daha kolay olacaktır.

Özellikle kullandığı farklı teknikleriyle dikkat çeken İngiliz makyöz Jo Baker size deneysel çalışmalar için ilham kaynağı olabilir. Sanatçı, alışılagelmiş fırça ve kalem tekniklerini bir kenara bırakarak, Hollywood'un seçkin ünlülerine yaptığı makyajları bir sanat eseri gibi işliyor. İlham aldığı görselleri ise sosyal meyda hesabında makyajın fotoğrafı ile kolajlayarak paylaşıyor. Bohemian Rhapsody filmiyle yükselen İngiliz oyuncu Lucy Boynton'a yaptığı çalışmalar ise kırmızı halıda gördüğümüz klasik makyaj görüntülerinden oldukça farklı. Eyeliner ile yaptığı çizgilere dolgun kirpik görüntüsü eşlik ederken, dudaklarda sadeliği tercih ediyor. Ünlü oyuncunun pürüzsüz cildini bir tuval gibi kullanarak, gözlere veya dudaklara yoğunlaşmayı tercih ediyor. Mackenzie Davis, Naomi Scott ve Dove Cameron gibi ünlülerle çalışan sanatçının çalışmaları sizin için de ilham kaynağı olabilir.