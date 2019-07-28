Moda sektörü her gün yeni modellerle, yeni tarzlarla kendini yenilemeye devam ediyor ve bu sayede tüketicinin önündeki seçenekler de gün geçtikçe artıyor. Yeni kıyafetler almak her ne kadar cazip gelse de, tüketim çılgınlığına kapılmaktan korkuyoruz ve kendimizi durduruyoruz. Fakat alışveriş yapmadan da dolabınıza yeni parçalar eklemek mümkün.

Uzun zamandır kullanmadığınız veya eskiyen kıyafetlerinizi değerlendirmenin birçok yolu var. Özellikle günümüz modasında geriye dönüşün revaçta olduğunu varsayarsak, eski desenler ve kumaşlar oldukça trend görünecektir.

Öncelikle klasik yönetemden başlayalım; terziye yaptırmak. Doğru terziyi bulmak oldukça önemli. Vücudunuza uygun kesimler yapmak veya vücut tipinize göre sizi yönlendirmek terzinizin elinde. Artık giymediğiniz kot pantolonlarınızı mini şortlara çevirebilirsiniz. Kot kumaşından çantalar yaptırıp, üzerine nakış veya boncuk işletebilirsiniz ya da sadece rozetlerle yetinebilirsiniz. Eteklerinizi, büstiyer tarzı kıyafetlere çevirebilirsiniz. Hatta giymediğiniz kıyafetlerinizin kumaşlarını birbiriyle kombinleyerek yepyeni kıyafetler elde edebilirsiniz. Kısacası yapılabilecek çok fazla model var. Şimdi yapmanız gereken tek şey dolabınızda bu tip parçaları bir araya toplayıp, terziye gitmek.

Klasik yöntemin, modern versiyonu ise evde sosyal medya yardımıyla tek başınıza yapabileceğiniz modeller. Youtube veya Instagram gibi platformlarda geri dönüşüm ile ilgili pek çok video var. Tayttan bluzlar, etekten elbiseler vb. kıyafetler elde etmek mümkün. Hem de dikiş veya makas ile işlem gerektirmeden değişim yapabilirsiniz.

Dolabınızda yer tutan, uzun zamandır giymediğiniz veya eskiyen kıyafetlerinizi değerlendirmek sizin elinizde. İster terzinize danışarak, ister kendi başınıza yepyeni kıyafetler elde edebilirsiniz.