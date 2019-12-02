Trend Alarmı: XL Modası

Trendler, moda gurularının öncülü ettiği akımlardı. Bir parçanın trend olması için farklı, ilgi çekici ve dönüp bakmanıza yetecek kadar çarpıcı olması gerekir. Trend olacak parçanın ne olduğu ve en önemlisi kimin taşıdığı ise büyük önem taşıyor. Trendler her ne kadar güncel olduğunuz ve modaya ayak uydurduğunuz imajını yaratsa da,herkese aynı görünme riski de taşıyorsunuz.

Moda trendlerinin dünyayı kasıp kavurduğu şu günlerde de herkesin üzerinden aynı şeyi görmekten biraz sıkılmış olabiliriz Fakat şimdi bahsedecek olduğum trend herkese öyle bir rahatlık vadediyor ki birileriyle pişti olmak canınızı hiç sıkmayacak. Geçtiğimiz yıl bazı markaların "micro bag" adını verdikleri minik çantaları hatırlarsınız. İçine bir telefonun bile sığamayacağı büyüklükteki çantalar bir süre moda dünyasını meşgul etmişti. Kısacası minimalleşme yolunda adımlar atılmışken, bu sene kışa girerken aksesuarlarda anormal bir büyüme görüyoruz. Büyümeden kastettiğimiz ise normalden büyük XL görünümlü aksesuarlar.

XL Botlar

Kışın muhtemelen herkesin ayağında göreceğimiz XL botlar bir trend başlatacak gibi görünüyor. Yüksek kalın topuklu botlar oldukça popüler. Tırtıklı tabanlı botlar biraz daha kaba sayılabilecek modeller olsa da bu kış çok göreceğimiz bir model. Gotik desenli, çiçekli bir elbisenin altına giyilebildiği gibi, kazak/ jean/ uzun kaban kombininizin altına da çok yakışacaktır.

Özellikle ünlü bir couture markasının çıkardığı küçük çanta yerleri olan botları dünyada ve hatta Türkiye'de birçok ünlü isim giydi. Küçük paketlerin işlevselliği tartışılsa da mini çantalarıyla yarattığı görüntü moda dünyasının ilgisini çekti. Bu tip XL botları küçük ve dar ayaklı kadınların tercih etmesi daha uygun olacaktır. Büyük ve taraklı ayaklarda daha kaba bir görüntü yaratabilir fakat isteğe bağlı hareket edilebilir.

XL Montlar

Devasa büyüklükteki XL montlar da en az botlar kadar ilgi çekiyor. Her ne kadar dolabın olmazsa olmazı kaşe ve yünlü kabanlar daha klasik seçenekler olsa da şişme ve büyük ebattaki montlar oldukça trend. Ünlü bir couture markasının çıkardığı devasa, yere kadar uzanan, kat kat şişme montlar moda haftasında da büyük ses getirdi. Rihanna oversize montları sık sık tercih eden isimler arasında. Büyük montlar, alternatif müzik yapan şarkıcı Billie Eilish'in renkli ve marjinal stilinin de vazgeçilmezi.

Görünüşe bakılırsa XL modası uzun bir süre daha trend olacak gibi duruyor. Kalın, plastik topuklu büyük botları neredeyse her markada bulmak mümkün. Siz de stilinize uygun renk ve modeldeki botları tercih edebilirsiniz. XL montlarda ise daha cüretkar davranabilir ve dikkat çekici, renkli devasa montları stilinize en iyi şekilde uydurabilirsiniz.