Aldığın Üründe Vazgeçme Hakkı

Bazen mağazalardan aldığınız ürünlerle ilgili yaşadığınız küçücük bir şey olay hâline gelir. Bazen de mağazadan hiç olmaz dediğiniz bir sorunu en güzel şekilde hallederek ayrılırsınız. Sorunların çoğu ya tüketicilerin ya da mağazaların bu hakları bilmemesinden kaynaklanıyor.

Tüketici haberleriyle ilgilenmemden midir nedir bilemiyorum. Genelde sorunlu mağaza temsilcileri bana denk gelir ama bu defa tam tersi bir durum olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Geçenlerde ünlü bir kozmetik markasından bir ürün aldım. Eve geldiğimde ürünün rengini sebepsiz beğenmedim yani vazgeçtim. Mağazayı aradım durumu anlattım. Onlarda kibar bir şekilde fişle birlikte gelmemi söyledi. Aradan dört beş gün geçti, fişi bulamıyorum. Fişi atmadığıma emindim, sonunda çantamda yırtılmış olarak buldum. Hemen bantladım ve cüzdanımın bir köşesine sıkıştırdım. AVM'ye yolum düştüğümde, ürünü değiştirmek için mağazaya gittim. Ürünü verdim ve ücretin kartıma iade olacağını öğrendim. Birçok mağaza aldığımız ürünlerde sadece değişim yapabileceğimizi, para iadesi yapılamayacağını belirttiği için insana böyle şeyler lütuf gibi geliyor. Mağazada çalışanların yardımcı olması, size belalı müşteriymişsiniz gibi bakmadan işlemleri halletmesi, para iadesini güler yüzle yapması gibi maddeler önemsiz algılanan ama aslında, tüketiciyi o markaya bağlayan en önemli sebeplerdir.

Fişinizi Saklayın

Dolayısı ile siz siz olun fişinizi atmayın, hatta bir ürünü biraz kullandıktan sonra fişinizi atın. Özellikle kıyafetlerde bu durum çok önemli. "Aman nasıl olsa az para verdim at çöpe gitsin, onunla mı uğraşacağım" demeyin. Çünkü, bir ürünün hatalı üretimi demek fabrikada birçok aşamanın sorunlu geçtiğinin göstergesi ve milyonlarca insanın da sizinle aynı sorunu yaşaması muhtemel demektir. Herkesin bu şekilde düşündüğünü varsaydığımızda ise sorun asla çözülmeyecek, hatta beraberinde başka sorunları da getirecektir. Bu nedenle mağazalara olumsuz bildirmek istediğiniz her görüş önemlidir. Peki, aldığımız bir ürünü beğenmedik, değiştirmeye hakkımız var mı biraz da bunu konuşalım.

Eve Gelince Ceketin Rengini Beğenmedim, İade Edebiliyor muyum?

Tüketici derneklerine de bu anlamda çok şikayet geldiğini belirten Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük,"Tüketicilerin zararlarının tazmin edilmesi, temel olarak satın aldığımız mal veya hizmetin ayıplı, kusurlu olması şartına bağlanmıştır. “Ben bu kazağın rengini beğenmedim, bu cekete benzer ceketim evde varmış, bu oyun grubunu çocuğum beğenmedi, eşim mobilya takımını istemiyor veya bu koltuk takımı odaya çok büyük geldi” şeklindeki gerekçelerle, satın aldığımız malları iade etmek veya değiştirmek her zaman mümkün değildir.Satın aldığımız bir malı sonradan iade etmek veya değiştirmek gibi seçimlik yasal haklarımızı kullanmak için temel şart, öncelikle malın ayıplı mal olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Yani kısacası, satın aldığımız ürünle ile ilgili olarak, alışverişten sonra (ayıplı mallar dışında) alışverişten vazgeçme, cayma hakkına yasal olarak her zaman sahip değiliz. Mağazaların müşteri memnuniyeti kapsamında belirledikleri satış politikaları ile istisnai durumlarla karşılaşabiliriz.

Hangi Alışverişte Cayma Hakkı Vardır?

Tüketicilerin, uzaktan yapılan alışverişlerde (İnternet, telefon yoluyla gibi) 14 gün, kapıdan satışlarda yine 14 gün ve taksitli alışverişlerde ise 7 gün içerisinde, hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip olduğunu belirten Levent Küçük, "Satın aldığımız mallar ile ilgili açıklanan cayma hakları dışında; “Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerinde” “Ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde” “Tüketici kredisi sözleşmelerinde” ve “Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde” tüketiciler, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptirler." şeklinde ifade etti.