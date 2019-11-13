Düdüklü Tencere Nasıl Patlar

Alışverişte büyük markaları tercih etmemizin sebeplerinin başında ürünü aldıktan sonraki memnuniyet geliyor. Aldığınız eşyanın sağlamlığı ve kullanışlı olmasının yanında ürün bozulduğunda muhatabını bulmak ve servis hizmetinin sunulması da artık günümüzde lüks hâline geldi.

Toplam beş kere kullandığım düdüklü tencere nasıl elimde kaldı onu anlatayım. 3 sene önce bir AVM'den tencere seti almıştım. Tencere seti içerisinde yer alan düdüklü tenceremin kapağı bozuldu. Benim hatam yüzünden olabilir, bunu da kabul ederim. AVM'ye yolum düştüğünde tencereyi mağazaya götürdüm. Mağaza çalışanları kibar bir şekilde garanti kapsamına girmeme ihtimali olduğunu ve ücret karşılığı yapılabilmesi için servis hizmetinin adresine kargo ile göndermemi söyledi. Ben de ücretin problem olmadığını, yapılması için göndereceğimi söyledim ve oradan ayrıldım. Ertesi gün tencereyi kargo ile gönderdim. Gönderdiğim servis hizmeti bu ürünü yapmadığını ve tencereyi geri göndereceğini söyledi. Haydaaa nasıl olur, mağaza öyle söylemişti... Mağazayı aradım onlar da, "Emin misiniz bize markadan öyle söylendi." dedi. Başka bir servis numarası verdiler. Orayı da aradım, tencerenin fotoğrafını gönderdim. Onlar da "biz yapmıyoruz" dedi. En sonunda sözüm ona büyük marka ya hani müşteri hizmetlerini aradım. Onlar da sonunda şöyle dedi: "Biz artık bu üründen üretmiyoruz, dolayısı ile size servis hizmeti vermeyebilirler." Bu sürede düdüklü iki kez geri geldi. Hemen ALO 175 tüketici hattından bilgi aldım. Sonrasında Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük ile iletişime geçtim ve durumu anlattım. Küçük, "Satış sonrası servis ve garanti hizmetleri yönetmeliği gereğince 10 yıl yedek parça ve servis hizmeti sunmak zorundalar. Bu açıdan size servis hizmeti vermediklerini yazılı ya da mesaj yoluyla ilettiler ise tüketici hakem heyetine müracaat edebilirsiniz." dedi.

Servis Hizmetini Sormadan Almayın

Şikayetlerimin ardından iki kez aradılar. Söylenen şey şu; "Size bir servis numarası gönderelim. Tencerenin fotoğrafını atın." İnsanlarla dalga geçiyorlar. Verilen numaralar aynı. İki kez bu söylenen işlemi tekrarladım ve sonuç sıfır. Tencere çoktan çöpe atılmayı hak etti etmesine de markanın büyüklüğü nerede kaldı hiçbir fikrim yok.

Ben bir eşya aldığımda seçerim ki sonunda israfa sebep olmayım. Belki bunun yerine basit bir marka tercih etseydim, bu kadar vaktim de gitmeyecekti. Buradaki başlıca sorun markalarla mağazalar, bayilikler vs arasındaki iletişim. Mağazaların daha o ürünün üretilip üretilmediğinden, hangi servisin hizmet sunup sunmadığından haberi yok ki müşteriye de bilgi versin.

Bazen bir şeylerin düzelmesi için uğraşırsınız ve sadece vaktiniz gider. Şikâyetlerimi gerekli yerlere yaptım yapmasına da ne kadar etkili olur bilemiyorum. Siz siz olun bir eşya alırken servis hizmeti durumunu sorun. Aksi takdir de sizin yapıcı olmanız, kimseyi kurtarmıyor ve aldığınız ürün de elinizde patlıyor.