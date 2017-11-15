Mesut Süre TOY Sahne'de

Sevilen radyo programcısı ve stand-up sanatçısı Mesut Süre, “Siz Hepiniz Ben Tek” adlı tek kişilik interaktif stand-up gösterisiyle 24 Kasım Cuma akşamı TOY İstanbul sahnesine konuk oluyor.

Uzun yıllardır farklı radyo istasyonlarında “Rabarba” programıyla dinleyicilere ulaşan Mesut Süre, diğer yandan kahkaha dolu “Siz Hepiniz Ben Tek” adlı tek kişilik gösterisiyle de sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Mesut Süre, seyircinin de dahil olduğu eğlenceli gösterisinde, sokaktaki, günlük mizahı sahneye taşıyor. “Eğer rakımınız diğer insanlardan yüksekse anlatacak daha çok şey vardır” diyen Süre gösterisini; “Uzun boylu bir adamın topluma adapte çabası, çocukluk, ikili ilişkiler, futbol, modern hayat ayrıntıları... Akılda kalan bu gösteri için, buyursunlar gelsinler.” diye anlatıyor.

Mesut Süre’nin 24 Kasım 2017, Cuma akşamı saat 20.30’da gerçekleştireceği stand-up gösterisinin biletleri Biletix’ten ve her gün 13.00’ten itibaren açık olan TOY İstanbul gişesinden temin edilebilir.

