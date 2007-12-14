Mevlana-Simyacı senfonik şiir konseri

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’ndan alınan bilgiye göre, 24 Aralıkta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek "Mevlana-Simyacı Senfonik Şiiri" konseri, yazar Paulo Coelho’nun büyük ekrana yansıtılan mesajının ardından başlayacak. Konserde, Sabri Tuluğ Tırpan’ın, Mevlana ayini formundan ve Paulo Coelho’nun kitabı "Simyacı"dan esinlenerek bestelediği "Mevlana-Simyacı Senfonik Şiiri"ne Sertab Erener sesiyle eşlik edecek.

Konserde piyanodaki Sabri Tuluğ Tırpan’a, Martin Kerschbaum yönetimindeki İstanbul Symphonic Players eşlik ederken, Galata Mevlevihanesi semazenleri de Mevlana’nın göğe yükselişini sahneleyecek. Konserin biletleri Biletix çağrı merkezi veya "www.biletix.com" internet sitesi aracılığıyla alınabilecek.