BİST99.838-0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,66ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikMevlana-Simyacı senfonik şiir konseri
    14.12.2007 - 00:00 |

    Mevlana-Simyacı senfonik şiir konseri

    Piyanist-besteci Sabri Tuluğ Tırpan’ın,Mevlana ayini formundan ve yazar Paulo Coelho’nun "Simyacı" adlı kitabından esinlenerek bestelediği "Mevlana-Simyacı Senfonik Şiiri" konserine Sertab Erener sesiyle eşlik edecek.

    İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’ndan alınan bilgiye göre, 24 Aralıkta Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek "Mevlana-Simyacı Senfonik Şiiri" konseri, yazar Paulo Coelho’nun büyük ekrana yansıtılan mesajının ardından başlayacak. Konserde, Sabri Tuluğ Tırpan’ın, Mevlana ayini formundan ve Paulo Coelho’nun kitabı "Simyacı"dan esinlenerek bestelediği "Mevlana-Simyacı Senfonik Şiiri"ne Sertab Erener sesiyle eşlik edecek.

    Konserde piyanodaki Sabri Tuluğ Tırpan’a, Martin Kerschbaum yönetimindeki İstanbul Symphonic Players eşlik ederken, Galata Mevlevihanesi semazenleri de Mevlana’nın göğe yükselişini sahneleyecek. Konserin biletleri Biletix çağrı merkezi veya "www.biletix.com" internet sitesi aracılığıyla alınabilecek.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber