Mevlevilik yüzyıllardır yobazlıkla mücadelede

MİRAÇ ZEYNEP ÖZKARTAL

Sempozyum,”Mesnevi”nin bizzat Mevlâna tarafından kaleme alınan ilk 18 beytinin okunmasıyla açıldı. Bu 18 beyit, ney sanatçısı Sadrettin Özçimi’nin eşliğinde Farsça, Türkçe ve İngilizce okundu.



Ardından kürsüye gelen, Mevlâna’nın 22. kuşak torunu ve Uluslararası Mevlâna Vakfı 2. Başkanı Esin Çelebi Bayru, Mevlâna Vakfı’nın bu yıl gerçekleşen iki projesine dikkat çekti: Sema ve Mevlevi müziğinin UNESCO tarafından dünyanın korunması gereken soyut mirasları arasına kabul edilmesi ve Uluslararası Mevlâna Sempozyumu.



Daha sonra kürsüye gelen Afganistan Büyükelçisi ve şair Mesut Halili, Mevlâna’nın Türkçeyi sevginin ve hoşgörünün dili haline getirdiğini ifade etti.



Açılış töreninin sonunda söz alan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, “Mevlâna’nın hoşgörüsü ve fikirlerine bugün her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuzu” vurguladığı konuşmasını Mevlâna selamıyla bitirdi: “Günümüz hayrolsun, hayırla fetholsun, şerler defolsun.”



Sempozyum, bugün 10-17.00 arasında The Marmara Oteli’nde, 11-12 Mayıs tarihlerinde Konya’da devam edecek.