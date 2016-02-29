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    HaberlerEtkinlikMeyan İstanbul Oxtail Restaurant'ta
    29.02.2016 - 16:58 |

    Meyan İstanbul Oxtail Restaurant'ta

    Ege denizinin iki yakasındaki halkların barış ve kardeşliğini müzik ile bir araya getiren Meyan İstanbul projesi, Oxtail Restauran’ta 15 Mart’ta başlıyor.

    Meyan İstanbul Oxtail Restaurant'ta

    Akdeniz ve Avrupa mutfaklarından en seçkin lezzetleri bir araya getiren Oxtail Restaurant,15 Mart’tan itibaren Orhan Osman’ın Meyan İstanbul projesine ev sahipliği yapıyor. Proje aynı kültürü paylaşan Türk ve Yunan halklarına ait karma ezgilerle süslenecek.

    Buzuki Orhan olarak bilinen Orhan Osman’ın önderliğinde Ege ve Göknur’un da yer aldığı Meyan İstanbul projesinde, İstanbul, İzmir ve Yunan şarkılarıyla nostalji keşfi yapılarak İstanbul ve Ege’nin unutulan o eski zamanları hatırlanacak. Gecede Oxtail Restaurant şeflerinin özenle hazırlayacağı Ege lezzetleri özel sunumlarla Levent LOFT Residence'da konukların beğenisine sunulacak.

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