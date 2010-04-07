MFÖ ile bahara merhaba!

Grubun canlı, enerjik ve kendine özgü tarzı ile coşacak olan hayranları, bahara da muhteşem bir davetle merhaba diyecek. MFÖ, 10 Nisan Cumartesi günü eski ve yeni parçalarından oluşan repertuarlarıyla izleyenlere muhteşem bir gece yaşatacak.

ClubFinans Xclusive müşterilerine özel olanaklar

ClubFinans Xclusive Dünyası yalnızca bankacılık alanındaki ihtiyaçlara özel çözümler değil, hayatın her alanında üyelerini ayrıcalıklı kılacak fırsatlar sunuyor. ClubFinans, SuadaClub’dan alınacak biletlerde ClubFinans Xclusive ve ClubFinans kart sahiplerine %25 indirim sağlıyor. Ayrıca her zaman olduğu gibi bu gecede de ClubFinans Xclusive kart sahipleri Suada Club’daki tüm harcamalarda %25 ve ClubFinans kart sahipleri de %15 indirimden faydalanacaklar. MFÖ hayranları, lounge ya da bistro rezervasyonlarını Suada Club’dan yaptırabilecek.

Rezervasyon için

Suada Club-Galatasaray Adası

T:+90 212 263 73 00

T:+90 212 263 43 33

