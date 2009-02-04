BİST99.838-0,38EURO6,36-0,51 USD5,73-0,71ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikMFÖ ilk kez fişi çekiyor
    04.02.2009 - 11:14 |

    MFÖ ilk kez fişi çekiyor

    Onlarca unutulmaz söz ve bestenin yaratıcısı MFÖ, 36 yıllık kariyerinde ilk defa akustik bir proje için Ghetto’da olacak.

    MFÖ ilk kez fişi çekiyor

    MFÖ hayranları 6 Şubat akşamı, bilinen MFÖ konserlerinden çok başka, ama bir o kadar tanıdık; lezzeti aynı, sunumu çok farklı bir sahne performansına tanık olacaklar. Grup bu özel proje için eski ve yeni şarkılarından oluşan bir repertuvar hazırladı. MFÖ’nün saat 22.30’da sahne alacağı gecenin devamında, Türk Pop Müziği’nin kitabını yazan, müzik arşivcisi ve yazarı Naim Dilmener, koleksiyonundan seçkin parçalar çalacak. Bilet fiyatıları: Ön satış 45, kapıda 50 TL (212) 251 75 01

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber