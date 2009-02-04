MFÖ ilk kez fişi çekiyor

MFÖ hayranları 6 Şubat akşamı, bilinen MFÖ konserlerinden çok başka, ama bir o kadar tanıdık; lezzeti aynı, sunumu çok farklı bir sahne performansına tanık olacaklar. Grup bu özel proje için eski ve yeni şarkılarından oluşan bir repertuvar hazırladı. MFÖ’nün saat 22.30’da sahne alacağı gecenin devamında, Türk Pop Müziği’nin kitabını yazan, müzik arşivcisi ve yazarı Naim Dilmener, koleksiyonundan seçkin parçalar çalacak. Bilet fiyatıları: Ön satış 45, kapıda 50 TL (212) 251 75 01