MFÖ konserini kaçırmayın

Müziğin efsanevi grubu Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ), 27 Mayıs Cumartesi akşamı Zorlu Center Meydan Katı Park alanında hayranları ile buluşacak.

Birbirinden unutulmaz şarkıları ile 7’den 70’e herkesin zevkle dinlediği grup, 19:30’da başlayacak konserinde, tüm zamanlara damgasını vurmuş en sevilen şarkılarından oluşacak repertuvarları ile sevenlerine müzik dolu bir gece yaşatacak.

Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı’nda gerçekleşecek konser, herkesin ücretsiz katılımına açık olacaktır.

