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    HaberlerEtkinlikMFÖ konserini kaçırmayın
    22.05.2017 - 10:38 |

    MFÖ konserini kaçırmayın

    27 Mayıs’ta MFÖ ile Yaza Merhaba Konseri Zorlu’da, Park’ta

    MFÖ konserini kaçırmayın

    Müziğin efsanevi grubu Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ), 27 Mayıs Cumartesi akşamı Zorlu Center Meydan Katı Park alanında hayranları ile buluşacak.

    Birbirinden unutulmaz şarkıları ile 7’den 70’e herkesin zevkle dinlediği grup, 19:30’da başlayacak konserinde, tüm zamanlara damgasını vurmuş en sevilen şarkılarından oluşacak repertuvarları ile sevenlerine müzik dolu bir gece yaşatacak.

    Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı’nda gerçekleşecek konser, herkesin ücretsiz katılımına açık olacaktır.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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