MFÖ ve Şebnem Ferah Parkta Bahar Festivali'nde

Hayat Bu Kapağın Altında desteğiyle 2 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen “Parkta Bahar Festivali’nde” festivalciler, MFÖ, Şebnem Ferah, Sattas, Esen İris ve DJ Nadir Duman ile baharı kutladı. Şehrin müzik dolu ormanı Lifepark’ta birbirinden eğlenceli aktivitelerle müziğe doyan festivalciler, sahne performanslarının yanı sıra gün boyu devam eden aktivitelerle unutulmaz bir gün yaşadı.

Şehrin müzik dolu ormanı Lifepark’ta Hayat Bu Kapağın Altında desteğiyle gerçekleşen Parkta Bahar Festivali’nde baharı kutlamak üzere bir araya gelen festivalciler, MFÖ, Şebnem Ferah, Sattas, Esin İris ve DJ Nadir Duman’ın performansları ve birbirinden eğlenceli aktivitelerle eğlendi. Günün erken saatlerinde kapıların açıldığı festivalde Nadir Duman’ın keyifli ve ritmik setinin ardından Esin İris, bu yıl adından sıkça bahsettiren “Bu Gece” isimli şarkısıyla festivalcilerle buluştu. Türkiye’nin tek reggie müziği yapan grubu Sattas’ın performansıyla coşan müzikseverler Şebnem Ferah ve MFÖ konseri ile baharı Parkta Bahar Festivali’nde kutladı.

Türkiye’nin en önemli rock müzik kadın vokallerinden Şebnem Ferah’ın Can Kırıkları, Sil Baştan, Mayın Tarlası şarkılarıyla eğlencenin dozunun yükseldiği Hayat Bu Kapağın Altında desteğiyle gerçekleşen Parkta Bahar Festival’inin kapanışı ise efsane grup MFÖ’nün akıllardan silinmeyecek sahne performansıyla yapıldı. MFÖ festivalde müzikseverlerle birlikte Mecburen, Ali Desidero, Mazeretim Var Asabiyim Ben gibi unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

Festivalciler baharın tadını müzik, doğa ve eğlencenin buluştuğu Parkta Bahar Festivali’nde çıkardı. Şarkılara eşlik edip dans eden ve eğlenceli aktivitelerle coşkulu bir bahar kutlaması yapan festivalciler keyif bahçesinde yapılan mangal ile unutulmaz bir gün yaşadı.