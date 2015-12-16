MFÖ'lü yılbaşı partisi Suada Club'ta

Yılların eskitemediği, şarkıları yıllardır dillerde olan ve unutulmaz parçaların mimarı MFÖ, yeni yılda Suada Club - GS Adası'nda sizlerle birlikte olacak. Yılbaşı gecesi açılışı Reina DJ'lerinin çalacakları hit parçalar ve özel dans şovlarla başlayacak. Size özel olarak hazırlanan yılbaşı programında, 2016 yılına MFÖ ile beraber girerek eğlence sabahın ilk saatlerine kadar devam edecek.

Dilerseniz konser öncesi, Suada Club - GS Adası'nın seçkin restoranlarında çok özel tatlardan oluşan yılbaşı yemeği ve ikramları ile geceniz hem eğlenceli hem de leziz tatlarla unutulmaz olacak.

G Balık, Suda Kebap veya Aslan Restaurant'ta yemeğinizi yiyip, eğlenceye dilerseniz konserin düzenleneceği alanda müziğe kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Dünya çapında pek çok organizasyona ev sahipliği yapan, yerli ve yabancı misafirlerine dört mevsim, eğlence ve dinlence merkezi olarak hizmet veren Suada Club - GS Adası; 31 Aralık gecesi farklı yeni yıl süslemeleri, özel barları ve seçkin restoranları ile yılbaşı akşamınızı ayrıcalıklı bir keyfe dönüştürecek.

MFÖ şarkıları eşliğinde hem romantik hem de eğlenceli bir parti havasında geçireceğiniz unutulmaz bir yılbaşı gecesi için Suada Club - GS Adası'nda zaman kaybetmeden yerinizi ayırtın.

Tarih: 31 Aralık 2015

Saat: 18.00 - 04.00

Yer: Suada Club - Galatasaray Adası, İstanbul

Yer: Suada Club - Galatasaray Adası, İstanbulYılların eskitemediği, şarkıları yıllardır dillerde olan ve unutulmaz parçaların mimarı MFÖ, yeni yılda Suada Club - GS Adası'nda sizlerle birlikte olacak. Yılbaşı gecesi açılışı Reina DJ'lerinin çalacakları hit parçalar ve özel dans şovlarla başlayacak. Size özel olarak hazırlanan yılbaşı programında, 2016 yılına MFÖ ile beraber girerek eğlence sabahın ilk saatlerine kadar devam edecek. Dilerseniz konser öncesi, Suada Club - GS Adası'nın seçkin restoranlarında çok özel tatlardan oluşan yılbaşı yemeği ve ikramları ile geceniz hem eğlenceli hem de leziz tatlarla unutulmaz olacak.





G Balık, Suda Kebap veya Aslan Restaurant'ta yemeğinizi yiyip, eğlenceye dilerseniz konserin düzenleneceği alanda müziğe kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.



Dünya çapında pek çok organizasyona ev sahipliği yapan, yerli ve yabancı misafirlerine dört mevsim, eğlence ve dinlence merkezi olarak hizmet veren Suada Club - GS Adası; 31 Aralık gecesi farklı yeni yıl süslemeleri, özel barları ve seçkin restoranları ile yılbaşı akşamınızı ayrıcalıklı bir keyfe dönüştürecek. MFÖ şarkıları eşliğinde hem romantik hem de eğlenceli bir parti havasında geçireceğiniz unutulmaz bir yılbaşı gecesi için Suada Club - GS Adası'nda zaman kaybetmeden yerinizi ayırtın.