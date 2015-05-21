Michelin yıldızlı şefler yarışıyor

3 Michelin yıldızının tekini kaybettiği için intihar eden ünlü şef Bernard Loiseau anısına, Mauritius Constance Belle Mare Plage otelinde her sene yemek festivali düzenleniyor.Bu seneki festival, 10. Yılı olması şerefine ilk defa 2 Michelin yıldızlışeflerin katılımıyla gerçekleşti. Tüm ülkelerden temsilcilerin izleyici olarak katıldığı yarışmada, Türkiye’den de yemek ve seyahat yazarı Seral Topkaya hazır bulundu.

İzleyicilerin de katılımıyla gerçekleşen yerel pazar alışverişinden sonra, ana mutfakta pişirme hazırlıkları başladı.

İlk yarışma olan “Cafe Gourmand” Nespresso’nun sponsorluğunda gerçekleşti. Yarışmanın jüri başkanı, “pasta sanatının Picasso’su” olarak adlandırılan Pierre Hermé’ydi.

Daha sonraki yarışmalarda, 3 Fransız, 1 Alman, 1 İtalyan ve 1 İngiliz’den oluşan yarışmacı şefler, yerli aşçılardan oluşan üçer kişilik ekipleriyle yemeklerini hazırlamaya giriştiler. Bu yarışmaların jüri başkanı intihar eden Bernard Loiseau’nun eşi Dominique Loiseau olurken, jürinin diğer üyeleri sektörde dünyaca ünlü kişilerden oluştu. En uzun süre 3 Michelin yıldızına sahip olma özelliği taşıyan Patrick Bertron, Michelin yıldızlı televizyon starı Cyril Lignac, şarap yazarı ve kritikçisi Poh Tiong Ch’ng, dünyanın en iyi sommelieri ünvanlı Andreas Larsson ve en prestijli şef ödüllerinden biri olan Bocusse D’Or 2015’in sahibi Orjan Johanessen jüri üyelerindendi.

Ana temesı paylaşım, lezzet ve dostluk olan yarışma, sonlara doğru Michelin yıldızlı aşçıların kıyasıya rekabetine dönüşürken, yemek yarışmasının olmadığı günlerde en iyi sommelier ve en iyi kokteyl yarışmaları düzenlendi.

39 hektar alana sahip Constance Belle Mare Plage ve Contance Prens Maurice otellerinde dönüşümlü olarak yemek pişiren Michelinli şefler, katılımcılara farklı ve unutulmaz bir deneyim yaşattılar.

Ödül töreninin ardından, Contance Belle Mare Plage otelinin yerli aşçısı tarafından hazırlanan gala yemeği ve gece geç saatlere kadar süren danslı partiyle birlikte festival noktalandı.