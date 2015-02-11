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    HaberlerEtkinlikMicrosoft minik parmakları davet ediyor
    11.02.2015 - 11:31 |

    Microsoft minik parmakları davet ediyor

    Microsoft Türkiye, haftasonu minikleri bilgisayar programcılığı seminerine davet ediyor.

    Microsoft minik parmakları davet ediyor

    14 Şubat’ta 10.00-11.00 ve 13.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikle çocukların bilgisayarda yazılım da yapabileceklerini farketmeleri amaçlanıyor.

    Etkinlik Microsoft’un Levent’teki genel merkezinde olacak ve www.acikakademi.com adresinden kayıt yaptırılarak ücretsiz olarak çocukları ağırlayacak.
    Microsoft Türkiye’nin geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye’deki onlarca okulda 5000 çocuğun katılımıyla hayata geçirdiği ve 7-12 yaş arasındaki çocuklara “kod yazma” eğitimi verdiği “Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” girişimi büyüyerek devam ediyor.

    Tüm dünyada “Hour of Code”olarak bilinen, Türkiye’de “Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” girişimi olarak yankı bulan etkinliğin bu yılki ilk etabı,14-15 Şubat tarihlerinde İstanbul’daki Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleşiyor.

    “Kod Yazma” eğitiminin yanı sıra birbirinden eğlenceli sürprizlerin de yer alacağı etkinliğe, 7-12 yaş arasındaki çocuklar ebeveynleri ile birlikte ücretsiz olarak katılabilecek. Eğitime katılmak isteyenlerin mutlaka www.acikakademi.com adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.

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