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    HaberlerEtkinlikMidsommar Festival 2019 22 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta!
    10.06.2019 - 15:16 |

    Midsommar Festival 2019 22 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta!

    Kuzey Avrupa'nın en köklü kültürel geleneklerinden olan ve yazın gelişini sembolize eden Midsommar Yaz Dönümü festival konsepti, Türkiye’de ilk kez About Nights sunumu ve Profun Creative Events organizasyonu ile 22 Haziran Cumartesi günü İstanbul'un merkezindeki kaçış noktası KüçükÇiftlik Park'ta!

    Midsommar Festival 2019 22 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta!

    Doğanın en cömert, güneşin en parlak olduğu günde gerçekleşecek olan Midsommar Festival'de; geniş müzik yelpazesinden oluşan sanatçı programı ve Kuzey Avrupa esintilerinin hissedileceği aktivite ve atölyeler katılımcıları karşılayacak.

    Kadebostany, Roosevelt, Jan Blomqvist & Band, Darius, Jakuzi ve Club Bangkok gibi başarılı isimler festival sahnesinde sergileyecekleri performanslar ile katılımcılara unutamayacakları bir deneyim yaşatacak.

    Sosyalleşmenin, sanatın ve eğlencenin bir arada olduğu bu çok özel İsveç geleneğinde; doğa ve sevgi ön plana çıkıyor. Yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen Midsommar Festival ile İstanbullular yaza en sıcak “Merhaba’yı” hep beraber diyecek!

    Festival Sahnesi:

    Kadebostany
    Roosevelt
    Jan Blomqvist & Band
    Darius
    Jakuzi
    Club Bangkok

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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