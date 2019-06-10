Midsommar Festival 2019 22 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta!

Doğanın en cömert, güneşin en parlak olduğu günde gerçekleşecek olan Midsommar Festival'de; geniş müzik yelpazesinden oluşan sanatçı programı ve Kuzey Avrupa esintilerinin hissedileceği aktivite ve atölyeler katılımcıları karşılayacak.

Kadebostany, Roosevelt, Jan Blomqvist & Band, Darius, Jakuzi ve Club Bangkok gibi başarılı isimler festival sahnesinde sergileyecekleri performanslar ile katılımcılara unutamayacakları bir deneyim yaşatacak.

Sosyalleşmenin, sanatın ve eğlencenin bir arada olduğu bu çok özel İsveç geleneğinde; doğa ve sevgi ön plana çıkıyor. Yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen Midsommar Festival ile İstanbullular yaza en sıcak “Merhaba’yı” hep beraber diyecek!

Festival Sahnesi:

Kadebostany

Roosevelt

Jan Blomqvist & Band

Darius

Jakuzi

Club Bangkok