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    HaberlerEtkinlikMigros, çocukları tiyatroyla buluşturuyor
    22.04.2009 - 01:53 |

    Migros, çocukları tiyatroyla buluşturuyor

    Devlet Tiyatroları ve Migros işbirliği ile bu yıl 15’incisi düzenlenen Geleneksel Migros 23 Nisan Tiyatro Şenliği, 30 Nisan’a kadar Türkiye’nin değişik bölgelerinde, 15 farklı ilde gerçekleşecek. 18 Nisan’da Van’da başlayan etkinlik, 21 Nisan’da İstanbul’a taşındı.

    Migros, çocukları tiyatroyla buluşturuyor

    Cevahir Alışveriş Merkezi’ndeki Devlet Tiyatroları Genç Kuşak Sahnesi’nde çocuklarla ücretsiz olarak buluşan “Değiştirilmiş Çocuk” adlı oyun büyük beğeni topladı.

    15 ilde, 22 farklı oyunun 71 temsilde sahneleneceği Migros 23 Nisan Tiyatro Şenliği bugüne kadar 300 bin çocuğu tiyatroyla buluşturdu. Bu yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Konya, Sivas, Gaziantep, Van, Elazığ ve Samsun’da sahnelenecek olan oyunları izlemek için Migros mağazalarına uğramak yeterli. Mağazaların kasalarından alınan rezervasyon fişleri, illerdeki Devlet Tiyatroları gişesinde bilete dönüşüyor.

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