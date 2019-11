Millie Bobby Brown, Pandora UNICEF işbirliğinin yüzü oldu

Pandora’nın “Değişim için Charm’lar” kampanyası kapsamında UNICEF için üretilen tasarımlar kullanılarak dünya çapındaki çocuklara ve gençlere destek sağlanacak. Pandora, kâr amacı gütmeyen koleksiyon ile 100'den fazla ülkede satışa çıkarak faydalı bir amaca destek olma şansı sunuyor. Bu koleksiyonla Pandora, bulunduğu tüm ülkelerdeki mağazaları adına UNICEF’e destek verecek.

Pandora, 20 Kasım’da Dünya Çocuklar Günü’nü kutlayarak, UNICEF’in dünya çapında gerçekleştirdiği çocukların hayatta kalması, eğitimi ve korunması çalışmalarına finansal destek sağlayacak. Bunlara ek olarak, kadınların güçlendirilmesini destekleyen programlara odaklanarak, kadınların yaşam becerileri eğitimi almasını destekleyecek. Sen de UNICEF için tasarlanan charm’ları kullanarak UNICEF’in projesine ortak olabilirsin.

UNICEF işbirliği ile satışan çıkan sınırlı sayıdaki Pandora Me tasarımları, kendinizi ifade etmenin ve başkalarıyla bağ kurmanın yeni ve yaratıcı bir yolu olarak kabul ediliyor. Koleksiyonun yüzü ise kuşağının güçlü sesi olarak kabul edilen oyuncu ve aktivist Millie Bobby Brown.

Gökkuşağı Kadın Sembolü sallantılı charm kadın gücünü sembolize ederken, Gülücük sallantılı charm gelecek nesiller için mutluluğu ve daha parlak bir geleceği simgeliyor. Ayrıca, her iki charm da eğitim, korunma ve cinsiyet eşitliğine vurgu yapıyor.. Mavi kristallerle süslenmiş 925 ayar gümüş charm’lar Pandora Me koleksiyonu ile beraber kullanılabilir ve koleksiyondaki mini sallantılı charm’lar ve tekli küpeler kullanılarak kendine has karakterler yaratılabilir.

Pandora, UNICEF ile üç sene sürecek işbirliğiyle, gençlerin kendilerini ifade etme ve daha parlak bir geleceğe sahip olma haklarını savunuyor ve dünya çapında binlerce gencin yaşamı üzerinde önemli bir etki yaratmayı hedefliyor.

#PandoraForUNICEF

#CharmsForChange

#PandoraXMillieBobbyBrown

@theofficialpandora