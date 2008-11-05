Milliyet standında 68 rüzgârı esiyor

Milliyet gazetesi 27. İstanbul Kitap Fuarı’nda bir sergiyle yer alıyor. Fuar alanı içerisinde bulunan Milliyet standındaki “Kağıdın Belleği” adlı sergi, 1968 ruhunu dile getiriyor. Milliyet gazetesinde 1968 yılı boyunca yayımlanmış haberlerden, fotoğraflardan özenli bir seçki sunan serginin küratörlüğünü Feyyaz Yaman üstleniyor.

Yaman, Kitap Fuarı’nın ruhuna uygun bir sergi hazırladıklarını belirtiyor:

“‘68’in çok politik bir kimliği var; özgürlük ve demokrasi hakları açısından dünyada kitlesel hareketlerin, sosyal çalkantıların en yoğun olduğu dönem. Dolayısıyla bunu baz aldım. Ve de sergide yer alan haberleri, fotoğrafları form olarak, pankartı anımsatan, dalgalı bir yüzeyde sundum. Çünkü pankartlar, dövizler o dönemin ‘dile getirme’, sokakta konuşma diline çok uygun.”



Milliyet arşivi çok zengin

Milliyet’in kendisine zengin bir arşiv sunduğunu dile getiren Yaman bu haberler içerisinden ‘68’i yansıtanları tercih ettiğine dikkat çekiyor. Hem dünyada hem de Türkiye’de yaşanan olaylarla paralellikleri ortaya koyduğunu söylüyor:

“Mesela dünyadaki hareketliliğin ortak karakterliliğini vurgulamak istedim. Paris’te Sorbonne Üniversitesi boykotlarıyla başlayan, bizde İstanbul Üniversitesi’nin işgaline kadar uzanan bir süreklilik var. Aynısını Prag’da, Berlin’de görüyoruz. Ayrıca çok fazla değişim talebi var. Bunu da göstermeye çalıştım.”

Sergiye baktığımızda spordan savaş haberlerine, özgürlük taleplerinden teknolojik atılımlara, öğrenci hareketlerine kadar pek çok başlığı görebiliyoruz. Mesela Keban Barajı’nın inşası sırasında Milliyet’in o çevredeki tarihi eserlerin kurtarılmasına yönelik projesi dikkatimizi çekiyor. Bugün Zeugma, Hasankeyf projesi çerçevesindeki sorunlara örnek bir çaba bu... Ya da Boğaz Köprüsü’nün temellerinin atılışının haberini, metro projelerini de okuyoruz, bu sergide.



Fotoğraflar da var

Yaman sergide haberlerin yanı sıra dönemin karakteristik isimlerinin fotoğraflarına da yer veriyor: Malcolm X, Twiggy, Ho Chi Minh, Castro, Marilyn Monroe, John Lennon... Sergi alanındaki Atatürk fotoğrafına dair ise şunları söylüyor Yaman:

“Bu fotoğrafı 10 Kasım 1968’de kullanmış Milliyet gazetesi. Atatürk’ün daha sivil, kendi içinde gururu barındıran dolayısıyla bağımsızlık duygusunu dile getiren bir fotoğrafı. Bu nedenle de kullanmak istedim.” Sergiyi 2. holde, fuar süresince izleyebilirsiniz.