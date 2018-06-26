Milyon Beach Kilyos ile reggae ruhu
Milyon Beach Kilyos 30 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında reggae ruhunu deniz kenarına taşıyor.
Milyon Yapım, 2018 Ocak ayı itibariyle hizmete başlayan Milyon Beach Kilyos’un yaz sezonu boyunca gerçekleştireceği etkinliklerden birisini daha açıklıyor.Milyon Yapım organizasyonuyla, Umut Kuzey önderliğinde gerçekleşecek festival iki gün sürecek.
Birlikte güzel sloganıyla yola çıkan festival katılımcılarına plaj ve festival keyfini bir arada yaşatmayı hedefliyor.
30 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 1 Temmuz “Dünya Reggae Günü” dahilinde eğlenceyi doruk noktasına çıkarcak festival Türk Reggae sahnesinin en önemli isimlerini bir araya getiriyor.Dans, eğlence ve müzik dolu Milyon Reggae Fest’e sende katıl!
Festival kapsamında sahne alacak isimler:
30 Haziran
Supernova
Zeytin
HipHop Meets Reggae:
Çağrı Sinci, Kamufle, Nekre, Şam
DJ Ras Memo
DJ Seroman
DJ HighFly
1 Temmuz
Sattas
Bosphoroots
Beton Orman Allstars
Mert Canka, Levvera, Da Proff, Orçun Leo Sünear, Başıbozuk
DJ C.Fyah
DJ Da Frogg
İstanbul School of Samba performansı