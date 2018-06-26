Milyon Beach Kilyos ile reggae ruhu

Milyon Yapım, 2018 Ocak ayı itibariyle hizmete başlayan Milyon Beach Kilyos’un yaz sezonu boyunca gerçekleştireceği etkinliklerden birisini daha açıklıyor.Milyon Yapım organizasyonuyla, Umut Kuzey önderliğinde gerçekleşecek festival iki gün sürecek.

Birlikte güzel sloganıyla yola çıkan festival katılımcılarına plaj ve festival keyfini bir arada yaşatmayı hedefliyor.

30 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 1 Temmuz “Dünya Reggae Günü” dahilinde eğlenceyi doruk noktasına çıkarcak festival Türk Reggae sahnesinin en önemli isimlerini bir araya getiriyor.Dans, eğlence ve müzik dolu Milyon Reggae Fest’e sende katıl!

Festival kapsamında sahne alacak isimler:

30 Haziran

Supernova

Zeytin

HipHop Meets Reggae:

Çağrı Sinci, Kamufle, Nekre, Şam

DJ Ras Memo

DJ Seroman

DJ HighFly

1 Temmuz

Sattas

Bosphoroots

Beton Orman Allstars

Mert Canka, Levvera, Da Proff, Orçun Leo Sünear, Başıbozuk

DJ C.Fyah

DJ Da Frogg

İstanbul School of Samba performansı

