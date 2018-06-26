BİST99.838-0,38EURO6,36-0,51USD5,73-0,71ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikMilyon Beach Kilyos ile reggae ruhu
    26.06.2018 - 11:40 |

    Milyon Beach Kilyos ile reggae ruhu

    Milyon Beach Kilyos 30 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında reggae ruhunu deniz kenarına taşıyor.

    Milyon Beach Kilyos ile reggae ruhu

    Milyon Yapım, 2018 Ocak ayı itibariyle hizmete başlayan Milyon Beach Kilyos’un yaz sezonu boyunca gerçekleştireceği etkinliklerden birisini daha açıklıyor.Milyon Yapım organizasyonuyla, Umut Kuzey önderliğinde gerçekleşecek festival iki gün sürecek.

    Birlikte güzel sloganıyla yola çıkan festival katılımcılarına plaj ve festival keyfini bir arada yaşatmayı hedefliyor.

    30 Haziran Cumartesi günü başlayacak ve 1 Temmuz “Dünya Reggae Günü” dahilinde eğlenceyi doruk noktasına çıkarcak festival Türk Reggae sahnesinin en önemli isimlerini bir araya getiriyor.Dans, eğlence ve müzik dolu Milyon Reggae Fest’e sende katıl!

    Festival kapsamında sahne alacak isimler:

    30 Haziran
    Supernova
    Zeytin
    HipHop Meets Reggae:
    Çağrı Sinci, Kamufle, Nekre, Şam
    DJ Ras Memo
    DJ Seroman
    DJ HighFly

    1 Temmuz
    Sattas
    Bosphoroots
    Beton Orman Allstars
    Mert Canka, Levvera, Da Proff, Orçun Leo Sünear, Başıbozuk
    DJ C.Fyah
    DJ Da Frogg

    İstanbul School of Samba performansı

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Elâzığ’da feci kaza!

    Elâzığ’da feci kaza!

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Sıradaki Haber