MİLYONFEST: Çadrını Kap Gel Fest
Mersin Erdem'li sahilinde Milyon Su Plajı'nda, 8-9-10 Eylül tarihlerinde Umut Kuzey önderliğinde gerçekleşecek olan festivalde üç gün boyunca toplamda 21 sanatçı sahne alacak.
Mersin Erdem'li sahilinde Milyon Su Plajı'nda, 8-9-10 Eylül tarihlerinde Umut Kuzey önderliğinde gerçekleşecek olan festivalde üç gün boyunca toplamda 21 sanatçı sahne alacak.
Selda Bağcan, Athena, Pentagram ve çok daha fazlası...
Basta kamplı festival kültürünün lokomotifi Zeytinli Rock Festivali olmak üzere bu yıl Kuşadası Gençlik Festivali, Çukurova Rock Festivali ve Samsun Gençlik Festivali ile onbinlerce müzikseveri Türk rock müziğinin yıldızları ile buluşturan Milyon Yapım'dan yaz bitmeden sürpriz bir festival daha geliyor.
Gerçek Bir Rock Tatili
Zeytinli Rock Festivali sonrası evlerine dönmek istemeyen festival gençliği icin kamp, müzik ve eğlenceye devam anlamı taşıyacak organizasyon adeta uzatılmış gercek bir rock tatili haftasi olacak.
Okullar Açılmadan Son Eğlence
Yeni eğitim/öğretim yılı başlamadan gençlere son bir eğlence ve tatil fırsatı sunacak festivale dair ayrıntılar çok yakında.
Kral Pop Tv ve Milyon Tv'den Canlı Yayın
8-9-10 Eylül tarihlerinde Mersin Erdem'li sahilinde Milyon Su Plajı'nda %100 müzik ve eğlence ile gerçekleşecek festival Kral Pop Tv ve Milyon Tv medya sponsorlukları ve Redbull'un katkılarıyla gerçekeşecek. Günük giriş fiyatı 50.00 TL kombine fiyatı 80 TL, festivalin Kamp + Kombine giriş fiyatı ise 100.00 TL olarak belirlendi.
8 Eylül Cuma
Selda Bağcan & Boom Pam
Feridun Düzağaç
Cem Adrian
Niyazi Koyuncu
Deniz Tekin
Ezhel
Dalgana Bak
9 Eylül Cumartesi
Athena
Manga
Mabel Matiz
Flört
Kurtalan Ekspres
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Çamur
10 Eylül Pazar
Pentagram
Hayko Cepkin
Seksendört
Pamela
Baba Zula
Sattas
Yok Öyle Kararlı Şeyler