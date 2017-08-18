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    HaberlerEtkinlikMİLYONFEST: Çadrını Kap Gel Fest
    18.08.2017 - 13:26 |

    MİLYONFEST: Çadrını Kap Gel Fest

    Mersin Erdem'li sahilinde Milyon Su Plajı'nda, 8-9-10 Eylül tarihlerinde Umut Kuzey önderliğinde gerçekleşecek olan festivalde üç gün boyunca toplamda 21 sanatçı sahne alacak.

    MİLYONFEST: Çadrını Kap Gel Fest

    Mersin Erdem'li sahilinde Milyon Su Plajı'nda, 8-9-10 Eylül tarihlerinde Umut Kuzey önderliğinde gerçekleşecek olan festivalde üç gün boyunca toplamda 21 sanatçı sahne alacak.

    Selda Bağcan, Athena, Pentagram ve çok daha fazlası...

    Basta kamplı festival kültürünün lokomotifi Zeytinli Rock Festivali olmak üzere bu yıl Kuşadası Gençlik Festivali, Çukurova Rock Festivali ve Samsun Gençlik Festivali ile onbinlerce müzikseveri Türk rock müziğinin yıldızları ile buluşturan Milyon Yapım'dan yaz bitmeden sürpriz bir festival daha geliyor.

    Gerçek Bir Rock Tatili
    Zeytinli Rock Festivali sonrası evlerine dönmek istemeyen festival gençliği icin kamp, müzik ve eğlenceye devam anlamı taşıyacak organizasyon adeta uzatılmış gercek bir rock tatili haftasi olacak.

    Okullar Açılmadan Son Eğlence
    Yeni eğitim/öğretim yılı başlamadan gençlere son bir eğlence ve tatil fırsatı sunacak festivale dair ayrıntılar çok yakında.

    Kral Pop Tv ve Milyon Tv'den Canlı Yayın
    8-9-10 Eylül tarihlerinde Mersin Erdem'li sahilinde Milyon Su Plajı'nda %100 müzik ve eğlence ile gerçekleşecek festival Kral Pop Tv ve Milyon Tv medya sponsorlukları ve Redbull'un katkılarıyla gerçekeşecek. Günük giriş fiyatı 50.00 TL kombine fiyatı 80 TL, festivalin Kamp + Kombine giriş fiyatı ise 100.00 TL olarak belirlendi.

    8 Eylül Cuma
    Selda Bağcan & Boom Pam
    Feridun Düzağaç
    Cem Adrian
    Niyazi Koyuncu
    Deniz Tekin
    Ezhel
    Dalgana Bak

    9 Eylül Cumartesi
    Athena
    Manga
    Mabel Matiz
    Flört
    Kurtalan Ekspres
    Yüzyüzeyken Konuşuruz
    Çamur

    10 Eylül Pazar
    Pentagram
    Hayko Cepkin
    Seksendört
    Pamela
    Baba Zula
    Sattas
    Yok Öyle Kararlı Şeyler

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