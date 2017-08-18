MİLYONFEST: Çadrını Kap Gel Fest

Mersin Erdem'li sahilinde Milyon Su Plajı'nda, 8-9-10 Eylül tarihlerinde Umut Kuzey önderliğinde gerçekleşecek olan festivalde üç gün boyunca toplamda 21 sanatçı sahne alacak.

Selda Bağcan, Athena, Pentagram ve çok daha fazlası...

Basta kamplı festival kültürünün lokomotifi Zeytinli Rock Festivali olmak üzere bu yıl Kuşadası Gençlik Festivali, Çukurova Rock Festivali ve Samsun Gençlik Festivali ile onbinlerce müzikseveri Türk rock müziğinin yıldızları ile buluşturan Milyon Yapım'dan yaz bitmeden sürpriz bir festival daha geliyor.

Gerçek Bir Rock Tatili

Zeytinli Rock Festivali sonrası evlerine dönmek istemeyen festival gençliği icin kamp, müzik ve eğlenceye devam anlamı taşıyacak organizasyon adeta uzatılmış gercek bir rock tatili haftasi olacak.

Okullar Açılmadan Son Eğlence

Yeni eğitim/öğretim yılı başlamadan gençlere son bir eğlence ve tatil fırsatı sunacak festivale dair ayrıntılar çok yakında.

Kral Pop Tv ve Milyon Tv'den Canlı Yayın

8-9-10 Eylül tarihlerinde Mersin Erdem'li sahilinde Milyon Su Plajı'nda %100 müzik ve eğlence ile gerçekleşecek festival Kral Pop Tv ve Milyon Tv medya sponsorlukları ve Redbull'un katkılarıyla gerçekeşecek. Günük giriş fiyatı 50.00 TL kombine fiyatı 80 TL, festivalin Kamp + Kombine giriş fiyatı ise 100.00 TL olarak belirlendi.

8 Eylül Cuma

Selda Bağcan & Boom Pam

Feridun Düzağaç

Cem Adrian

Niyazi Koyuncu

Deniz Tekin

Ezhel

Dalgana Bak

9 Eylül Cumartesi

Athena

Manga

Mabel Matiz

Flört

Kurtalan Ekspres

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Çamur

10 Eylül Pazar

Pentagram

Hayko Cepkin

Seksendört

Pamela

Baba Zula

Sattas

Yok Öyle Kararlı Şeyler

