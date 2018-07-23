Milyonfest Dalaman'a geri sayım başladı
MİLYON YAPIM'ın “Milyonfest” markasıyla ilk franchise festivali olan MİLYONFEST DALAMAN, bu yıl ilk kez 2-3-4-5 Ağustos tarihlerinde 4 gün boyunca ülkemizin en gözde tatil ve turizm yörelerinden biri olan Dalaman Kayacık Sahili’nde gerçekleşecek.
4 gün boyunca Müzik, Eğlence ve Rock
Havalimanına ve çevre şehirlerdeki tatil yörelerine olan yakınlığından dolayı stratejik olarak eşsiz bir bölge olan DALAMAN'da ilk kez gerçekleşecek olan 4 günlük festival, Milyon Yapım'ın İlk Franchise Festivali olarak da ayrı bir öneme sahip. Arse Gayrimenkul & Elif Çokgezen tarafından Dalaman Belediyesi katkılarıyla Milyon Yapım danışmanlığında gerçekleşecek festival,katılımcılarına 4 gün boyunca müzik,eğlence ve rock tatili vaad ediyor.
Tüm müzikseverleri %100 müzik ve eğlence ile Red Bull desteğiyle gerçekleşecek MİLYONFEST DALAMAN, Kral Pop Tv ve Türkiye’nin yeni gençlik kanalı Milyon Tv ekranlarından da canlı yayınlanacak.
MilyonFest Dalaman Programı
2 AĞUSTOS PERŞEMBE
ÜCRETSİZ AÇILIŞ PARTİSİ
HEY DOUGLES
YENİ TÜRKÜ
UMUT KUZEY
3 AĞUSTOS CUMA
ATHENA
MANGA
CEZA
ADAMLAR
GÜNDOĞARKEN
MELEK MOSSO
GÜLÇİN ERGÜL
4 AĞUSTOS CUMARTESİ
MFÖ
HAYKO CEPKİN
CEM ADRİAN
PAMELA
KURTALAN EKSPRES
CAN GOX
WHAT DA FUNK
5 AĞUSTOS PAZAR
MOR VE ÖTESİ
SELDA BAĞCA & BOOM PAM
MABEL MATİZ
EZHEL
FATMA TURGUT
PERA SATTAS