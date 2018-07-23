Milyonfest Dalaman'a geri sayım başladı

4 gün boyunca Müzik, Eğlence ve Rock

Havalimanına ve çevre şehirlerdeki tatil yörelerine olan yakınlığından dolayı stratejik olarak eşsiz bir bölge olan DALAMAN'da ilk kez gerçekleşecek olan 4 günlük festival, Milyon Yapım'ın İlk Franchise Festivali olarak da ayrı bir öneme sahip. Arse Gayrimenkul & Elif Çokgezen tarafından Dalaman Belediyesi katkılarıyla Milyon Yapım danışmanlığında gerçekleşecek festival,katılımcılarına 4 gün boyunca müzik,eğlence ve rock tatili vaad ediyor.

Tüm müzikseverleri %100 müzik ve eğlence ile Red Bull desteğiyle gerçekleşecek MİLYONFEST DALAMAN, Kral Pop Tv ve Türkiye’nin yeni gençlik kanalı Milyon Tv ekranlarından da canlı yayınlanacak.

MilyonFest Dalaman Programı

2 AĞUSTOS PERŞEMBE

ÜCRETSİZ AÇILIŞ PARTİSİ

HEY DOUGLES

YENİ TÜRKÜ

UMUT KUZEY



3 AĞUSTOS CUMA

ATHENA

MANGA

CEZA

ADAMLAR

GÜNDOĞARKEN

MELEK MOSSO

GÜLÇİN ERGÜL



4 AĞUSTOS CUMARTESİ

MFÖ

HAYKO CEPKİN

CEM ADRİAN

PAMELA

KURTALAN EKSPRES

CAN GOX

WHAT DA FUNK

5 AĞUSTOS PAZAR

MOR VE ÖTESİ

SELDA BAĞCA & BOOM PAM

MABEL MATİZ

EZHEL

FATMA TURGUT

PERA SATTAS