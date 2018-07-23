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    HaberlerEtkinlikMilyonfest Dalaman'a geri sayım başladı
    23.07.2018 - 15:35 |

    Milyonfest Dalaman'a geri sayım başladı

    MİLYON YAPIM'ın “Milyonfest” markasıyla ilk franchise festivali olan MİLYONFEST DALAMAN, bu yıl ilk kez 2-3-4-5 Ağustos tarihlerinde 4 gün boyunca ülkemizin en gözde tatil ve turizm yörelerinden biri olan Dalaman Kayacık Sahili’nde gerçekleşecek.

    Milyonfest Dalaman'a geri sayım başladı

    4 gün boyunca Müzik, Eğlence ve Rock

    Havalimanına ve çevre şehirlerdeki tatil yörelerine olan yakınlığından dolayı stratejik olarak eşsiz bir bölge olan DALAMAN'da ilk kez gerçekleşecek olan 4 günlük festival, Milyon Yapım'ın İlk Franchise Festivali olarak da ayrı bir öneme sahip. Arse Gayrimenkul & Elif Çokgezen tarafından Dalaman Belediyesi katkılarıyla Milyon Yapım danışmanlığında gerçekleşecek festival,katılımcılarına 4 gün boyunca müzik,eğlence ve rock tatili vaad ediyor.

    Tüm müzikseverleri %100 müzik ve eğlence ile Red Bull desteğiyle gerçekleşecek MİLYONFEST DALAMAN, Kral Pop Tv ve Türkiye’nin yeni gençlik kanalı Milyon Tv ekranlarından da canlı yayınlanacak.

    MilyonFest Dalaman Programı

    2 AĞUSTOS PERŞEMBE

    ÜCRETSİZ AÇILIŞ PARTİSİ
    HEY DOUGLES
    YENİ TÜRKÜ
    UMUT KUZEY

    3 AĞUSTOS CUMA

    ATHENA
    MANGA
    CEZA
    ADAMLAR
    GÜNDOĞARKEN
    MELEK MOSSO
    GÜLÇİN ERGÜL

    4 AĞUSTOS CUMARTESİ

    MFÖ
    HAYKO CEPKİN
    CEM ADRİAN
    PAMELA
    KURTALAN EKSPRES
    CAN GOX
    WHAT DA FUNK

    5 AĞUSTOS PAZAR

    MOR VE ÖTESİ
    SELDA BAĞCA & BOOM PAM
    MABEL MATİZ
    EZHEL
    FATMA TURGUT
    PERA SATTAS

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