Mimar Sinan hakkındaki en kapsamlı sergi

Tüm zamanların en önemli mimari dehalarından ve günümüzde kullanılan tanımlama ile tarihin ilk “starchitect”lerinden yani “yıldız mimar”larından biri olan, yapıtlarıyla hem kendi dönemine hem de günümüz mimarlığına ışık tutan Mimar Sinan hakkında bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı ve multi-teknolojik sergi 9 Nisan’da MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açıyor.



Mimarlık tarihimizin en önemli simgesi olan, yaratıcı dehasıyla klasik Osmanlı mimarisinde gerçekleştirdiği eşsiz yapıtlarını hem kültürümüze hem de dünya mimarlık mirasına kazandıran Mimar Sinan, ölümünün 427. Yılında “Mimar Sinan ve Yaratıcı Dehanın Şaheserleri” sergisiyle anılıyor. MSGSÜ, Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi, MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü ve Allevents ortaklığında düzenlenen “Mimar Sinan ve Yaratıcı Dehanın Şaheserleri” sergisi, 9 Nisan – 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul’daki MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde izlenebilecek.



Yaşamış olduğu 16.yüzyılda Osmanlı mimarisinin altın çağına imza atan ve yapıtları UNESCO Dünya Mirası kapsamında “İnsanoğlunun yaratıcı dehasının şaheserleri” olarak nitelendirilen Mimar Sinan’ın hayatının ve eserlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve tüm dünyada tanınırlığını artırmak hedefiyle hazırlanan “Mimar Sinan ve Yaratıcı Dehanın Şaheserleri Sergisi” 9 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’daki MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açıyor.



Mimar Sinan hakkında bugüne kadar düzenlenmiş en geniş kapsamlı sergi olarak nitelendirilen “Mimar Sinan ve Yaratıcı Dehanın Şaheserleri”sergisinde, usta mimarın tüm eserleri, çizimler ve maketler gibi klasik tekniklerin yanı sıra, kullanıcı etkileşimini de ön planda tutan aplikasyonlar streoskopik sistemler, ‘augmented reality’ olarak nitelendirilen ‘arttırılmış gerçeklik’, video mapping ve 3D animasyon teknolojileriyle MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde adeta yeniden canlandırılacak.



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi, MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü ve Allevents ortaklığında düzenlenen, sergi tasarımı ise Tamirhane Mimarlık tarafından yapılan “Mimar Sinan ve Yaratıcı Dehanın Şaheserleri”, Sinan’ın mimar, şehirci, mühendis ve örgütleyici büyük bir usta olma sürecindeki üstün mimari ve sanatsal dehasına zemin hazırlayan dönemin sosyal, kültürel ve mimari çehresini, dünyaya geldiği Kayseri’nin Ağırnas köyünden başlayarak tüm hayatını, Hassa Mimarlar Ocağı’ndaki takım çalışmasını, eserlerinin yapım aşamalarını ve gerçekleşmeyen projelerini derinlemesine analiz ederek, tüm ziyaretçileri etkisi altına alacak bir yaşam öyküsü ortaya koyacak.



15. yüzyılda inşa edilen Tophane-i Amire binasının toplam 2000 metrekarelik görkemli sergileme alanında gerçekleştirilecek olan sergide, usta yaratıcının tüm dünya mimarlarına esin kaynağı olan hayatı ve eserleri şu başlıklar altında sergilenecek: Mimar Sinan’ın doğduğu ve 21 yaşına kadar yaşadığı bölgeyi ve dönemi ele alan “Ağırnas Çocukluk ve Gençlik Dönemi”; 16. yüzyıl Osmanlı döneminin ihtişamlı sanatının ve imparatorluğun kıtalara yayılmasının Sinan’ın eserleri üzerindeki etkisini inceleyen “16. Yüzyıl Osmanlı Dönemi ve Sanatı”; Sinan’ın liderlik yaptığı takım çalışmasının günümüz mimarlık stüdyoları ile karşılaştırıldığı “Hassa Mimarlar Ocağı”; dini yapılar, su dağıtım sistemleri ve köprüler gibi eserlerin banilerinin yaşam ve bakış açısından ele alınan detayları ile anlatıldığı “Binalar ve Banileri”; Süleymaniye Kütüphanesi ve Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan Mimar Sinan’ın hayatı ve eserlerine dair belgelerden oluşan “Envanterler Bölümü” ile Süveyş Kanalı, Karadeniz-Marmara Kanalı ve projesi yapılmış ama gerçekleşmemiş Haliç Köprüsü gibi hayata geçmemiş işlerinin ele alındığı “Gerçekleşmemiş Projeler”...



İstanbul’da ve tüm dünyada “Sinan Zamanı”



Yaklaşık 100 yıllık hayatı boyunca 400’e yakın eseri bulunan Mimar Sinan’ın imparatorluk mimarisi stilinin yansıtılacağı “Mimar Sinan ve Yaratıcı Dehanın Şaheserleri” sergisinin iki ay su?resince ülkemizde gezilen en popüler sergi olması bekleniyor.



Bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı Mimar Sinan etkinliği olma özelliği taşıyacak olan sergide kullanıcı etkileşimini ön planda tutan dokunmatik ekranlar, akıllı telefon ve tabletlere özel uygulamalar, ekran duvarlar, kiosk uygulamalar ve 2D-3D uygulamalarla desteklenen eserlerin tanıtımı, görselliğin yanı sıra dönemin tarihi dokusuyla ziyaretçileri içine alacak.



Sergideki en etkileyici görsel sunumlardan biri de Tophane-i Amire binasının tek kubbeli bölümünde gerçekleştirilecek olan video mapping uygulaması olacak. Sinan’ın başyapıtları video mapping yöntemiyle ve müzik eşliğinde Tophane-i Amire’deki mevcut kubbede anımsatılacak.



Sergiyle paralel olarak düzenlenecek olan konferanslar, konserler, turlar, firma lansmanları ise organizasyonun diğer önemli ayakları olarak sergiyi destekleyecek ve ‘İstanbul’da Sinan zamanı’nın en etkili şekilde yaşatılmasını sağlayacak.



Mimar Prof. Dr. Bülent Özer, Tarihçi Prof. Dr. Cemal Kafadar, Mimar Prof. Dr. Demet Binan, Mimar Prof. Dr. Doğan Kuban, Müzebilim Uzmanı Prof. Dr. Fethiye Erbay, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Gülru Necipoğlu, Tarihçi Prof. Dr. Haluk Dursun, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Jale Nejdet Erzen, Mimar Prof. Dr. Reha Günay, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Geleneksel Türk El Sanatları Uzmanı Prof. Dr. Sitare Bakır Turan, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Semra Germaner, Mimar Prof. Dr. Suphi Saatçi, Mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Nurcan Yazıcı, Mimar Cengiz Bektaş, Kitap Tasarımcısı Ersu Pekin ile Arkeolog ve Kültür Tarihçisi Nezih Başgelen’in yer aldığı danışma kurulunun desteği ile projelendirilen “Mimar Sinan ve Yaratıcı Dehanın Şaheserleri” sergisinin Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nden sonra, 2015 ve 2016 yılları boyunca Ankara, Bursa, Kayseri, Eskişehir’in yanı sıra, uluslararası platformlarda da dolaştırılarak, Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinin önemli kentlerinde izleyicilerle buluşturulması planlanıyor. Sergi yurt içi ve yurt dışındaki dolaşımını tamamlandıktan sonra tüm envanter ve materyalleri şu anda yapım hazırlıkları devam eden MSGSÜ Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesi’ne bağışlanacak.