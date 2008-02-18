18.02.2008 - 00:00 |
Mimar Sinan için fotoğraf yarışması
ÇEKÜL Vakfı’nın Mimar Sinan’ın mimarlık mirasını korumak ve yaşatmak amacıyla başlattığı “Sinan’a Saygı Projesi” kapsamında düzenlenen Sinan’a Saygı Fotoğraf Yarışması’na başvurular 28 Şubat’ta sona eriyor
Yarışmayı kazanan kişiye, Türkiye’de dilediği bir ildeki Mimar Sinan eserini görebilmesi için iki günlük seyahat armağan edilecek.
Bu yıl “Sinan ve Yaşam: Günlük Hayatımızın İçinde Mimar Sinan Eserleri”, “Korunamayan Sinan: Büyük Ustanın Eserlerinde Koruma Sorunları” ve “Kubbelerin Mimarı: Sinan’ın Eserleri” olmak üzere üç ayrı temada gerçekleştirilen Sinan’a Saygı Fotoğraf Yarışması’na katılmak isteyenler, fotoğraflarını www.sinanasaygi.com internet sitesine dijital ortamda gönderebilecek.
Bu yıl “Sinan ve Yaşam: Günlük Hayatımızın İçinde Mimar Sinan Eserleri”, “Korunamayan Sinan: Büyük Ustanın Eserlerinde Koruma Sorunları” ve “Kubbelerin Mimarı: Sinan’ın Eserleri” olmak üzere üç ayrı temada gerçekleştirilen Sinan’a Saygı Fotoğraf Yarışması’na katılmak isteyenler, fotoğraflarını www.sinanasaygi.com internet sitesine dijital ortamda gönderebilecek.