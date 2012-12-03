Mimozaların ressamı Ümit Çamaş’ın sergisi açıldı

26 yıllık resim hayatıyla, açtığı 6 sergisiyle naïf ve natüralist tarzında kendine özgü eserleriyle bir iz bırakmış olan Ümit Çamaş, bu sergisinde peysaj ve natürmord çalışmarıyla sergiye hazırlanmıştır. Mimozalarıyla tanınan Ümit Çamaş’ın bu sergisinde mimozaların yanında manolyalar ve yaşamın içinden tabloları izleyebileceksiniz…

Sergi 25 Aralık’a kadar açık olacaktır.



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Çamaş Art Gallery, Göztepe

216 385 00 15

