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    HaberlerEtkinlikMini Star Çocuk Şenliği’nde buluşuyoruz!
    30.03.2011 - 11:34 |

    Mini Star Çocuk Şenliği’nde buluşuyoruz!

    Faber-Castell, eğlenceli vakit geçirirken sosyal yönlerini sergilemek ve yaratıcılıklarını da geliştirmek isteyen çocukları, bu yıl 3. kez düzenlenen Mini Star Çocuk Şenliği’nde buluşturuyor.

    Mini Star Çocuk Şenliği’nde buluşuyoruz!

    0-7 yaş çocuk ve ebeveynlerin katılımıyla gerçekleşecek Mini Star Çocuk Şenliği, keyifli aktiviteleri seven ve sürpriz hediyeler kazanmak isteyenleri 16 Nisan Cumartesi günü, 11.00-17.00 saatleri arasında, Bostancı, İstanbul The Green Park Hotel’e bekliyor.

    3. Mini Star Çocuk Şenliği kapsamında, Faber-Castell 16 Nisan Cumartesi günü çocuklarla bir araya geliyor. Çocuklar bu seneki şenlikte yaşıtlarıyla tanışarak, Faber-Castell’in atölyeleri eşliğinde el becerilerini geliştirecek ve sanatsal yeteneklerini sergileyecekler.

    Çocukların gösterilerini izlemek ve doyasıya eğlenmek isteyen ebeveynler, bir günlüğüne çocuk oluyor.

    Faber-Castell’in yardımcı sponsorluğunda yarışmalar, eğlenceli aktiviteler, sürpriz ödüller ve gösterilerle gerçekleşecek Mini Star Çocuk Şenliği farklı anaokullarının gösterilerine de ev sahipliği yapacak. Faber- Castell’in renkli dünyasında yolculuk etmek isteyen tüm çocuklar, Mini Star Çocuk Şenliği’nde buluşuyor.

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