Mini Star Çocuk Şenliği’nde buluşuyoruz!

0-7 yaş çocuk ve ebeveynlerin katılımıyla gerçekleşecek Mini Star Çocuk Şenliği, keyifli aktiviteleri seven ve sürpriz hediyeler kazanmak isteyenleri 16 Nisan Cumartesi günü, 11.00-17.00 saatleri arasında, Bostancı, İstanbul The Green Park Hotel’e bekliyor.

3. Mini Star Çocuk Şenliği kapsamında, Faber-Castell 16 Nisan Cumartesi günü çocuklarla bir araya geliyor. Çocuklar bu seneki şenlikte yaşıtlarıyla tanışarak, Faber-Castell’in atölyeleri eşliğinde el becerilerini geliştirecek ve sanatsal yeteneklerini sergileyecekler.

Çocukların gösterilerini izlemek ve doyasıya eğlenmek isteyen ebeveynler, bir günlüğüne çocuk oluyor.

Faber-Castell’in yardımcı sponsorluğunda yarışmalar, eğlenceli aktiviteler, sürpriz ödüller ve gösterilerle gerçekleşecek Mini Star Çocuk Şenliği farklı anaokullarının gösterilerine de ev sahipliği yapacak. Faber- Castell’in renkli dünyasında yolculuk etmek isteyen tüm çocuklar, Mini Star Çocuk Şenliği’nde buluşuyor.