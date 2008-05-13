Minifest biletleri 15 Mayıs'ta satışta!

Haydi tüm neşemizle yaza ve tatile "merhaba" diyelim, Minifest'te görüşelim.Digiturk ile Minifest, hareketli ve renkli bir programla 5-8 Haziran tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında Maslak Parkorman'da. Minifest sürprizlerle dolu kapılarını beşinci kez açmak için her yaş grubundan çocuğu bekliyor!

Biletler 15 Mayıs tarihinden itibaren Biletix'te ve 5-8 Haziran tarihlerinde Parkorman gişelerinde satışa sunulacak.

Bilet Fiyatları:

0-2 Yaş, Ücretsiz

3-12 Yaş, 5 YTL

13 ve üstü, 7,50 YTL

Biletler tek giriş için geçerli olup, park alanındaki (Party Kids dışında) tüm etkinlikleri kapsar. Minifest bilet ücreti yiyecek ve içecek hizmetlerini kapsamaz.