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    HaberlerEtkinlikMinifest biletleri 15 Mayıs'ta satışta!
    13.05.2008 - 00:00 |

    Minifest biletleri 15 Mayıs'ta satışta!

    Digiturk ile Minifest'in tiyatro, müzik, dans, resim, el sanatları, palyaçolar ve sürprizlerle dolu renkli dünyasına tüm çocukları bekliyoruz.

    Haydi tüm neşemizle yaza ve tatile "merhaba" diyelim, Minifest'te görüşelim.Digiturk ile Minifest, hareketli ve renkli bir programla 5-8 Haziran tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında Maslak Parkorman'da. Minifest sürprizlerle dolu kapılarını beşinci kez açmak için her yaş grubundan çocuğu bekliyor!

    Biletler 15 Mayıs tarihinden itibaren Biletix'te ve 5-8 Haziran tarihlerinde Parkorman gişelerinde satışa sunulacak.
    Bilet Fiyatları:
    0-2 Yaş, Ücretsiz
    3-12 Yaş, 5 YTL
    13 ve üstü, 7,50 YTL

    Biletler tek giriş için geçerli olup, park alanındaki (Party Kids dışında) tüm etkinlikleri kapsar. Minifest bilet ücreti yiyecek ve içecek hizmetlerini kapsamaz.
      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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