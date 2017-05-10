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    10.05.2017 - 10:22 |

    Minik pazarcılar tezgahlarında

    Anaokulunun öğrencileri,düzenlenen "pazar yeri etkinliği"nde pazarcı kıyafetleri giyip semt pazarında satış yaptı.

    Minik pazarcılar tezgahlarında

    Samsun'da bir anaokulunun öğrencileri, okul yönetimince çocuklara paylaşmayı, dostluğu ve arkadaşlığı öğretmek amacıyla düzenlenen "pazar yeri etkinliği"nde semt pazarında pazarcılık yaptı.

    Halide Edip Adıvar Anaokulu yönetimi, Atakum ilçesindeki semt pazarında "pazar yeri etkinliği" düzenledi.

    Minik pazarcılar tezgahlarında

    Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte okulun 236 öğrencisinden bazıları pazarcı, bazıları zabıta görevlisi oldu. Pazarcı kıyafeti veya yöresel kıyafet giyen minik pazarcılar satış yaparken büyükleri aratmadı.

    Minik öğrenciler, pazarda meyve sebze ile kuru gıdalar satmaya çalıştı.

    Sattıkları ürünlerle annelerine hediye alacaklar
    Minik çocukların pazar satışından elde ettikleri gelirle annelerine sürpriz hazırlayacağını anlatan Arslan, "Çocuklarımız elde ettikleri gelirin bir bölümü ile Anneler Günü'nde annelerine hediyeler alacaklar. Kalan bölümünü de okul sonunda yapacakları etkinliklerde harcayacaklar." diye konuştu.

    Minik öğrenciler ise etkinlikten keyif aldıklarını, pazarda satış yapmanın çok heyecanlı olduğunu ifade etti.
    AA

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