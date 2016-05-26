“Minik Sporcular”ın hayatı sporla değişiyor

Özel eğitime ihtiyaç duyan2-7 yaş aralığındaki çocukların sosyal, fiziksel ve bilişsel becerilerini sporla geliştirmeyi amaçlayan projede ilk dönem eğitimleri mayıs ayı sonunda tamamlanacak.

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuk ve gençlerin hayatını sporla iyileştirebilmek amacıyla P&G Türkiye, Migrosve Özel Olimpiyatlar Türkiyeiş birliği ile Türkiye’de 2004 yılında başlatılan“Özel Olimpiyatlar Projesi”,“Minik Sporcular”ile genişliyor. 2-7 yaş aralığındaki özel çocukların sosyal, fiziksel ve bilişsel becerilerini geliştirilebilmek amacıyla hayata geçen “Minik Sporcular”, şimdiye kadar 8 yaşından büyük çocuk ve gençleri kabul edebilen “Özel Olimpiyatlar” projesinin etki alanını genişleterek daha fazla sayıda özel çocuğa ulaşabilmesini sağlayacak.

Mart ayında başlayan ve mayıs ayı sonuna kadar devam edecek olan ilk dönem eğitim programı ile çocukların psikomotor hareket becerilerinin gelişimine destek verilirken, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların aileleri de erken dönemde Özel Olimpiyatlar dünyasına kazandırılıyor. Özel çocuklar için spor dolu yeni bir yaşamın kapısı aralandığı Minik Sporcular projesinin ilk dönem eğitimlerine 15 özel çocuk ve 22 gönüllü sporcu katıldı.

“6 yaşından önce sporla tanışan özel çocuklarınbenlik gelişimi daha sağlıklı”

Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimi açısından sporun oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uzman Pedagog Ebru Kalyoncu, “Özel çocuklar için spor, sadece fiziksel gelişimleri açısından değil, aynı zamanda sağlıklı bir benlik geliştirebilmeleri açısından da kilit bir noktada yer alıyor. 6 yaşından önce sporla tanışan özel çocuklar sağlıklı bir benlik geliştirmede daha başarılı olabiliyor.

Örneğin, 2 yaşında spora başlayan bir özel çocuk, motor becerileri, dilin kullanımı, iletişim yetenekleri, öz bakım becerileri gibi konularda daha hızlı bir gelişim gösterebiliyor” diye konuştu. Sporun bazı özel çocuklarda görülebilen dikkat problemleri, aşırı öfkelenme, öğrenme güçlükleri gibi konularda da olumlu etkisinin olduğunu belirten Kalyoncu, “Spor, sağladığı iletişim ve paylaşım ortamı ile özel çocuklara keyif verirken, çocukların yaşam motivasyonunun artmasını sağlayabiliyor; ayrıca, dürüstlük, hoşgörü, iş birliği gibi olumlu kişilik özellikleri kazanmalarına yardımcı oluyor” dedi.

“Özel Olimpiyatlar gibi yıllarca sürecek bir proje olmasını diliyoruz.”

Dünyada Özel Olimpiyatlar çatısı altında 2007’den bu yana uygulanmakta olan Minik Sporcular projesini P&G Türkiye ve Migros iş birliği ile Türkiye’ye taşıyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirenÖzel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Didem Ünsür şöyle konuştu: “Dünyanın en yaygın sivil kuruluşlarından biri olan Special Olympics’in bir parçası olarak doğan Özel Olimpiyatlar Türkiye, Minik Sporcular projesi ile artık daha büyük bir aile.

Minik Sporcular projesiyle özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların hayatlarında daha etkili bir dönüşüm yaratabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özel Olimpiyatlar gibi Minik Sporcular’ın da yıllarca sürecek bir proje olmasını diliyoruz.”

“Şimdiye kadar 5500 özel sporcuya destek olduk”

Özel Olimpiyatlar Projesi ile kendilerine destek verildiğinde harikalar yaratabilecek gençlere ulaştıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren P&G Türkiye ve Kafkasya Kurumsal ve Marka İletişim Grup Müdürü Dilhan Durak,şöyle konuştu: “P&G olarak Olimpiyat Oyunları’nın global sponsoru olmanın yanında, Özel Olimpiyatlar’ın da dünyadaki en büyük destekçilerinden biriyiz. İki değerli iş ortağımızla birlikte 2004 yılında başlattığımız Özel Olimpiyatlar Projesi, spor aracılığıyla çocukların ve gençlerin özgüvenlerini artırmak için sunduğumuz farklı destekleri Türkiye’ye taşıma fırsatı sundu. Bu kapsamda şimdiye kadar 5500 özel sporcuya destek olduk.

Türkiye’de ilk kez hayata geçen ‘Minik Sporcular’ projesi ise Özel Olimpiyatlar desteğimizde yeni bir dönemi teşkil ediyor.”

8 milyon Migros müşterisi ve P&G tüketicisi özel sporculara destek verdi.

Bu projenin 12 yıldır devam etmesindeki birinci rolün, Migros raflarından P&G ürünlerini tercih ederek, bu anlamlı kampanyaya destek veren Migros müşterilerinin olduğunu belirten Migros Ticaret A.Ş. Kağıt ve Bebek Ürünleri Pazarlama Müdürü Aslı Yücel, şöyle konuştu. “Özel Olimpiyatlar projesi ile 2004 yılından bu yana 8 milyon Migros müşterisi ve P&G tüketicisi, özel eğitim gereksinimi olangençlerimizin sporla hayata bağlanmalarına, özgüven kazanmalarına ve sosyal yaşamda daha etkin rol almalarına katkı sağladı. Bu kez “Minik Spocular” projemiz ile özel eğitim gereksinimi olan miniklerimizin spor yapmaları için destek oluyoruz.

12 Mayıs-30 Haziran tarihleri arasında Migros Mağazalarından P&G ürünleri alan tüm tüketiciler projeye destek sağlamış olacaklar. Alınacak eğitim ekipmanlarını farklı okullara iletilerek projenin yaygınlaşması sağlanacak” dedi.

Migros ve P&G tarafından hayata geçirilen“Minik Sporcuların Spor Yapmasına Destek Olun” kampanyası ile 12 Mayıs-30 Hazirantarihleri arasında Migros Mağazalarından veya Migros Sanal Market’ten P&G markaları olan Alo, Ariel, Fairy, Febreze, Gillette, Head & Shoulders, İpana, Oral-B, Orkid, Pantene ve Prima ürünlerinden satın alan tüketiciler Minik Sporcular projesinin Türkiye çapında yaygınlaştırılması için katkı sağlayacaklar.

Önceki yıllarda olduğu gibi kampanyanın 12. yılında da Migros Mağazaları’nda satılan her P&G ürününden elde edilen gelirin bir kısmı, Özel Olimpiyatlar Türkiye Organizasyonu’na aktarılarak Minik Sporcu Eğitimleri için ekipman tedariki için harcanacak.