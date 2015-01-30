Minikler sömestrda hem eğlenecek hem öğrenecek



Renaissance Polat Erzurum Hotel sömestr döneminde tüm çocukları kış sporlarını yapmaya ve öğrenmeye bekliyor.



Kristalize kar dokusuna sahip Palandöken’in en güzel konumunda bulunan Renaissance Polat Erzurum Hotel bu kış minik misafirleri için karda çocuk oyun alanını hizmete açtı. Otel içerisinde mini club’ı da olan otel geçen sezon hizmete geçirdiği Suni Karlama Sistemi sayesinde kış sezonu boyunca kesintisiz kayak keyfi sunuyor.



Renaissance Polat Erzurum sömestr tatiline özel “Kar Tanesi” paketi hazırladı;



23 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında, tam pansiyon plus, kişibaşı,gecelik fiyat sadece 300 TL’den başlayan fiyatlar... Hemde minik misafirler için tek 0-6 yaş arası çocuk ücretsiz, ikinci çocuk ve 7-12 yaş arası %50 indirimli.