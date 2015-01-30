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    HaberlerEtkinlikMinikler sömestrda hem eğlenecek hem öğrenecek
    30.01.2015 - 16:52 |

    Minikler sömestrda hem eğlenecek hem öğrenecek

    Miniklere İstanbul’dan sadece 2 saat uzaklıkta keyifli bir karne hediyesi verebilirsiniz....

    Minikler sömestrda hem eğlenecek hem öğrenecek


    Renaissance Polat Erzurum Hotel sömestr döneminde tüm çocukları kış sporlarını yapmaya ve öğrenmeye bekliyor.

    Kristalize kar dokusuna sahip Palandöken’in en güzel konumunda bulunan Renaissance Polat Erzurum Hotel bu kış minik misafirleri için karda çocuk oyun alanını hizmete açtı. Otel içerisinde mini club’ı da olan otel geçen sezon hizmete geçirdiği Suni Karlama Sistemi sayesinde kış sezonu boyunca kesintisiz kayak keyfi sunuyor.

    Renaissance Polat Erzurum sömestr tatiline özel “Kar Tanesi” paketi hazırladı;

    23 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında, tam pansiyon plus, kişibaşı,gecelik fiyat sadece 300 TL’den başlayan fiyatlar... Hemde minik misafirler için tek 0-6 yaş arası çocuk ücretsiz, ikinci çocuk ve 7-12 yaş arası %50 indirimli.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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