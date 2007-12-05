05.12.2007 - 00:00 |
Miniklere özel karaoke partisi
Karaoke mikrofonu ve sahnenin büyüsü bu kez çocukları sarıyor. 6-12 yaş arası çocuklar Kemer Golf & Country Club’ın düzenlediği Karaoke Parti’de en sevdikleri şarkıları söyleyerek eğlenecekler.
Çocuklar partide binlerce Türkçe ve İngilizce şarkı arasından kendi parçalarını seçip söyleyecek. Etkinliğe katılan anne babalar da çocuklarına şarkı ve danslarıyla eşlik etme fırsatını bulacak. Parti 8 Aralık 2007 Cumartesi günü, saat 13.00’de başlayacak.