Miniklere özel karaoke partisi

Çocuklar partide binlerce Türkçe ve İngilizce şarkı arasından kendi parçalarını seçip söyleyecek. Etkinliğe katılan anne babalar da çocuklarına şarkı ve danslarıyla eşlik etme fırsatını bulacak. Parti 8 Aralık 2007 Cumartesi günü, saat 13.00’de başlayacak.

