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    HaberlerEtkinlikMiniklerin kalbini Keloğlan ile fethediyor
    04.03.2015 - 12:37 |

    Miniklerin kalbini Keloğlan ile fethediyor

    Keloğlan Bir Varmış Hiç Yokmuş isimli müzikli oyunla İş Sanat sahnesinde.

    Miniklerin kalbini Keloğlan ile fethediyor

    İş Sanat’ın bu sene ilk kez ocak ayında miniklerle buluşturduğu yeni müzikali Keloğlan hem çocuklara hem de büyüklere eşine az rastlanır bir hikaye vadediyor. Keskin zekası, şansı, mizahi yönü ve hazır cevaplılığıyla yediden yetmişe herkesin kalbinde taht kurmuş Keloğlan, Bir Varmış Hiç Yokmuş isimli müzikal ile kendini yine bir dizi maceranın içinde buluyor. Meddah, orta oyunu, gibi geleneksel Türk tiyatrosu öğeleri ile Anadolu’nun zengin tekerleme ve masal karakterlerinin bir araya geldiği oyunu usta yönetmen Işıl Kasapoğlu yazdı ve sahneye uyarladı. Başrollerini Pamela Spence ve Serkan Keskin’in paylaştığı oyunun müzikleri Alper Maral’a, kostüm ve kukla tasarımları ise Karina Cheres’e ait. Geleneksel kültürümüzün saçsız masal kahramanının başından bu defa neler geçtiğini merak ediyorsanız, 15 Mart 2015 Pazar günü saat 15.00 için şimdiden biletlerinizi alın.

    Keloğlan

    Bir Varmış Hiç Yokmuş
    15 Mart 2015 Pazar, Saat: 15.00

    Bilet Fiyatları: Tüm Kademeler: 20 TL İndirimli: 15 TL


    Satış noktaları

    İş Sanat Ana Gişe - 0212 316 10 83
    Biletix – 0216 556 98 00
    www.biletix.com

    Bilgi için:

    Lobby-PR
    Işıl Gerek / Tel: 0212 284 6363 / Cep: 0533 721 09 93 / isilgerek@lobby-pr.com
    Gül Mumcu Mutlay / Tel: 0212 284 6363 / Cep: 0532 251 83 30 / gulmutlay@lobby-pr.com

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