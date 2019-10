Minimore Festival!

MINI Türkiye, bu yıl bir ilke imza atıyor ve senin için, üç gün sürecek olan şehrin içinde “Şehirden Kaçış” festivali düzenliyor. MINI yaşam tarzını günlük hayata yansıtmayı amaçlayan ve “şehirden kaçış” temasının vurgulanacağı festivalin programında tasarım, müzik, fotoğraf, moda yerleştirmesi alanlarında sergi, panel ve atölye çalışmaları yer alırken, dünyaca ünlü DJ ve müzik grupları da müzik severler ile buluşuyor.

IKSV tarafından düzenlenen MINIMORE Festivali 7-9 Ekim 2011 tarihlerinde santralistanbul’da gerçeklecek. DJ performansları ve konserleri izlemek için bilet almayı, istediğin yaratıcı etkinliklere katılmak için ise kayıt olmayı sakın unutma. Diğer tüm etkinlikler ve şehirden kaçışın tadını çıkarmak için www.minimore.com ‘u ziyaret etmen yeterli olacaktır.

Miles Kane

1986 doğumlu genç İngiliz müzisyen Miles Kane, Alex Turner’la beraber yürttükleri projeleri The Last Shadow Puppets ile tanındı. 12 yaşından beri müzikle dolu bir hayat süren ve gerçek bir Beatles hayranı olan Kane, The Rascals’ın da solist ve gitaristiydi. Kariyerine tek başına devam etme kararı alan Kane, ilk solo albümü Colour of The Trap’i, bu yıl Mayıs ayında yayınlandı. Konserlerinde, yüksek enerjisi ve sahne karizmasıyla, seyirciyi adeta sahneye devam eden unutulmaz bir performans sergiliyor.

Bora Uzer “B In The House”

Rotterdam konservatuarındaki burslu eğitimin ardından 1998 yılında yeniden İstanbul’a dönen, bugüne kadar sahnedeki muhteşem performansı ile herkesin dikkatini çeken ve başarısı kulaktan kulağa yayılan Kangroove grubundan tanıdığımız Bora Uzer, 2009 yılı sonunda B1 adındaki ilk solo albümünü yayınladı. Bora Uzer’e, “B in the House” isimli projesinde Türk Caz müziğinin en saygın ve önemli trompet sanatçılarından biri olarak tanımlanan İmer Demirer eşlik ediyor. Bu son derece yetenekli ikili, dinamik, şaşırtıcı ve sıra dışı bir performans sunacak.

Mock & Toof

Londra çıkışlı prodüktör ikili Duncan Stump (Mock) and Nick Woolfson (Toof), Tiny Sticks (UK), Mule Musiq (Japan) & DFA Records için kayıt yapıyorlar. The Juan Maclean için yaptıkları remix ile dikkatleri üzerlerine toplamışlardı. Bunu takiben Chip, The Scissor Sisters & Maps gibi gruplar için yaptıkları remixlerle, ünlerine ün kattılar. Onlardan, “İngiltere’nin en yaratıcı prodüktörleri” olarak bahseden İngiliz basını daha haklı olamazdı herhalde…

Borusan Quartet

Prof. Gürer Aykal'ın öncülüğünde 2005 yılında kurulan Borusan Quartet, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın asil sanatçıları olan Esen Kıvrak (1. keman), Olgu Kızılay (2. keman), Efdal Altun (viyola) ve Çağ Erçağ’dan (viyolonsel) oluşuyor. Başta Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya ve ABD olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında yaptıkları çok sayıda turne ve konserlerle dikkat çeken Borusan Quartet, Mayıs 2010 tarihinde ilki düzenlenen Andante dergisi Klasik Müzik Ödülleri töreninde “Yılın Oda Müziği Topluluğu” ödülünü aldı. Yine Mayıs ayında New York’taki Carnegie Hall’da finali gerçekleşen 2010 ICMEC Uluslararası Oda Müziği Topluluğu Yarışması’nda 1. olarak altın madalyanın sahibi oldu. Programlarında Türk bestecilere önemli bir yer veren Borusan Quartet, klasik dönemden modern döneme uzanan geniş bir repertuara sahip.



MINIMORE Festival

07 Ekim - 09 Ekim

İstanbul