Ministry of Sound İlk Kez Türkiye’de!

Dünya çapında müziğin en önemli isimlerini sizlerle buluşturmaya devam eden 360 Entertainment Group, sahnesinde Ministry of Sound’u ağırlamaya hazırlanıyor.

Müzik dahilerinin bir araya geldiği Ministry of Sound, dünyaca ünlü DJ setleri ve Malezya’dan Mısır’a, New York’tan Berlin’e ve daha bir çok ülkede var olan kulüpleri ile dünya müzik sektörünün tartışmasız bir numarası. Birbirinden farklı bir çok ülkede farklı kültürleri müzikleriyle yakalayan Ministry of Sound her DJ’in dahil olmak istediği bir prestije sahip. Muhteşem ses sistemleri ve dünyanın en iyileri arasında yer alan kulüplerine sahip Ministry of Sound şimdi ise DJ’lerinin sergileyeceği kaçırılmayacak performanslarıyla hafta sonu planlarınızı altüst etmeye ve yirminci yıl dönümlerinin coşkusunu İstanbullu müzik severler ile paylaşmaya geliyor.

30 Eylül Cuma gecesi DJ Mark Fanciulli’ın özel setiyle başlayacak performanslar, hız kaybetmeden 01 Eylül Cumartesi gecesi hem müziği hem de güzelliğiyle izleyenleri etkileyecek Joelle Atkins ile devam edecek.

Efsanevi setleri, yüksek enerjisi sayesinde global dans müziğini iliklerinize kadar hissettirecek Ministry of Sound DJ’leri 360istanbul sahnesinde, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirecekleri performanslar ile unutulmaz geceler yaşatmaya hazırlanıyor.