Mirkelam ile müzik ziyafeti

Mirkelam’ın zamana meydan okuyan şarkıları ve Frankie İstanbul’un leziz menüsü, iyi müzik ve iyi yemeği bir arada deneyimlemek isteyenleri bekliyor. Frankie İstanbul’un klasikleşen müzik ziyafetleri hız kesmeden devam ediyor.



Zamana meydan okuyan sanatçıları ‘Timeless Moments’ sahnesinde konuk eden Frankie İstanbul, Türk pop müziğinin dinamik ve eğlenceli şarkıları ile öne çıkan ismi Mirkelam’ı ağırlayacak.



29 Mart Pazar gecesi Frankie İstanbul’un konukları, Mirkelam’ın en popüler ve unutulmaz şarkılarıyla müziğe doyacak.



‘Tavla’, ‘ Hatıralar’ , ‘Unutulmaz’, ‘Kokoreç’, ‘Bi Fotoğraf Çekinebilir miyiz?’, ‘Her Gece’, gibi pop müziğine damga vuran şarkıları ile bilinen Mirkelam, eşsiz sesi ve yorumu ile ‘Timeless Moments’ sahnesinde izleyenlere benzersiz bir müzik ziyafeti yaşatacak.



Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Mirkelam ile ‘Timeless Moments’ performanslarına devam eden Frankie İstanbul; eşsiz manzarası, leziz menüsü ve her damak zevkine uygun şarap mönüleri ile ‘Zamansız Sanatçıları’ her ay konukları ile buluşturmaya devam edecek.