Mis kokulu etkinlik!

Rebul markası’nın doğuşunun 113. yılı şerefine İstiklal Caddesi, Rebul parfümleri ve lavantayla kokutulacak. Üniversite öğrencilerine ve tüm gençlere yönelik olarak “Gençlerin Gözüyle Beyoğlu” konulu bir fotoğraf yarışması ve fotoğraf sergisi düzenleniyor. Yarışmanın jüri üyeleri arasında Müjdat Gezen, Hıncal Uluç ve Zeynep Tunuslu da var.

Rebul markasının doğuşunun 113. yıldönümü sebebiyle “Beyoğlu Rebul Kokuyor” başlığı altında gençlerle buluşmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor.

Rebul’ün tarihi ve kültürel misyonuna uygun düşecek şekilde planlanan bu etkinliklerin kapsamında; Rebul ve Beyoğlu Belediyesi tarafından üniversite öğrencileri ve tüm genç fotoğraf tutkunlarına yönelik olarak “Gençlerin Gözüyle Beyoğlu” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlendi.

Yarışma sonunda ilk üç derecenin ödüllendirilmesinin yanında; seçilecek olan 20 fotoğraf İstiklal Caddesi’nde 3 gün boyunca sergilenecek. Ayrıca aynı 20 fotoğraf, Rebul tarafından bastırılacak olan bir kitapçıkta kullanılacak.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında Müjdat Gezen, Hıncal Uluç ve Zeynep Tunuslu gibi tanınmış isimler var. Ünlü simaların haricinde İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Ak, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) Temsilcisi Tufan Kartal, Hürriyet Gazetesi’nin emekli Fotoğraf Editörü Kani Atmaca, gibi profesyonel isimlerle birlikte Rebul Eczanesi’nin Sahibi Eczacı Mehmet Müderrisoğlu da yer alıyor.

Yarışma 23 Nisan Çarşamba günü start aldı. Halen başvuruların devam ettiği yarışmaya 12 Mayıs Pazartesi gününe kadar fotoğraf gönderilebilecek. “Gençlerin Gözüyle Beyoğlu” konulu bu fotoğraf yarışması hakkındaki tüm ayrıntılara adresinden ulaşabilmek mümkün.

Rebul'dan gençlere yıldönümü hediyesi

Rebul’ün tarihi ve kültürel misyonu gereği böyle bir yarışma düzenleme kararı aldıklarını belirten Rebul Kozmetik Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Müderrisoğlu, “Rebul markasının doğuşunun 113. yılı kutlamalarımızda Gençlerle bütünleşen bir marka olarak Beyoğlu kültürüne ve gençlere etkinliklerimiz çerçevesinde hediyeler vermek istedik” diye konuştuk.

Fotoğraflar İstiklal Caddesi'nde sergilenecek

Yarışmanın ardından 16 Mayıs 2008 Cuma günü İstiklal Caddesi’nde bulunan Rebul markasının doğduğu Rebul Eczanesi’nin önünde bir tören düzenlenerek dereceye girenlere ödülleri verilecek. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın da katılacağı ödül töreni sırasında en çok beğenilen 20 fotoğrafın yer alacağı açık hava sergisinin açılışı yapılacak.