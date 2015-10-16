Misbahçem'den hasat şenliği

Doğal ürünler yetiştiren Misbahçem, 18 Ekim 2015, Pazar günü,sonbahara yakışır bir “Hasat Şenliği” düzenliyor!

Beykoz ilçesine bağlı Cumhuriyet Köy’ünde bulunan ve “iyi tarım uygulaması” ilkelerini benimseyerek, meyveleriniyetiştiren Misbahçem, dalından kendiniz toplayabileceğiniz, doğanın mis gibi havasında yeşilliklerle bütünleşip, keyifli bir hafta sonu geçirmeniz için, sizi “Hasat Şenliği”ne davet ediyor!

Misbahçem, yaklaşık 30 bine ulaşan ağacı ile tamamı doğal koşullarda çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden, hiçbir aracı olmadan, soğuk hava deposuna sokmadan vemumlama yapmadan, doğal ürünlerini yetiştiriyor.Misbahçem’in bu güzel doğallığını, yakından deneyimlemeniz ve huzur dolu bir hafta sonu geçirmeniz için, düzenlediği “Hasat Şenliği”nde, dalından, taptaze "doğal meyveler” toplayabilir, doğal sebzeler, günlük köy yumurtası bulabilir ve ürettiği ev yapımı katkısız elma sirkesi, elma pekmezleri, reçelleri ve %100 doğal ballardan tadabilirsiniz.

18 Ekim Pazar günü, saat 10:00-16:00 arası Kavacık’tan sonra sizi karşılayan yemyeşil bir yoldan aracınızla, sadece 15 dakika sonra İstanbul'un karmaşasından kaçıp, yeşile doyabileceğiniz, huzuru bulabileceğiniz Misbahçem'e doğa ve doğal ürün seven herkesdavetli! Arkadaşlarınızı ve çocuklarınızı getirmeyi unutmayın!

Araçla yol tarifi: FSM Köprüsüne girmeden son çıkıştan Beykoz istikametine ilerliyorsunuz. Sürekli Polonez Köy, Ş¸ile levhalarını takip edin. Acarkent’in A (ana kapısını) geçip ilerleyin. Polonezköy-Ş¸ile levhasını takip edip, Polonezköy’e varın. Hiç bir yere sapmadan yolu takip edin.

Sonrasında Cumhuriyet Köy’e geleceksiniz. Köy'ü gördükten sonra yine hiç bir yere sapmadan dümdüz devam ediyorsunuz ve sağda Beyaz Bahçe’yi göreceksiniz, hemen sağa sapın ve ilk soldan topraklı yola girin(mezarlık altı yolu) Yoldaki Misbahçem ve Acar Meyve yönlendirmelerine dikkat ediniz. Yaklaşık 20 metre ileride Yeşil Kapılı bahçeyi görüp sola giriniz... Ve Misbahçem'e hoş geldiniz:)