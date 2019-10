Moda ve sinema tutkunları buluşuyor!

Farklı ve yenilikçi yaklaşımı ile konsept partiler ve etkinlikler düzenleyen The Hall, 23 Mayıs Cumartesi günü ve gecesi boyunca, tam bir festival mekanı olacak.



Festivale, Lee jean ile gelenler, girişte Lee’den yüzde 20 indirim kuponu da kazanacak!



Sinema, moda, tasarım ve eğlence dolu bir gün ve gece…



Gün boyu sürecek olan Fashion Film Festival’de; workshop ve sempozyumlara katılabilecek, girişimci yeni/genç moda tasarımcıların ürünlerinin satışa sunulduğu mini butikleri, Lee Make History Fotoğraf Yarışması’na katılan fotoğrafların ve Lee ürünlerinin sergilendiği Lee Lounge’u ziyaret edebileceksiniz.



www.fashionfilmfest.com adresinden başvuruda bulunarak, bedeninize uygun Lee jeani, “Make Your Own Lee” workshop çalışmalarında renkli ve çeşit çeşit malzeme ile keyifli bir şekilde dilediğiniz gibi tasarlayabilecek ve sonra kendi tasarımınıza sahip olabileceksiniz. 14:00–16:00–18:00 saatlerinde gerçekleşecek workshoplarda, ayrıca JanSport çanta da tasarlayabileceksiniz.



Aynı zamanda Festival’de; Pret A Porter, Lagerfeld Confidential, Breakfast at Tiffany’s adlı 3 özel filmin de gösterimi gerçekleşecek.



Bu eğlenceli ve moda dolu günün ardından; akşam, The Hall ana salonunda sadece Fashion Film Festival’de yer alacak, Türkiye ve dünyadan pek çok yaratıcı gencin moda üzerine çektiği kısa filmlerin özel gösterimi gerçekleşecek. İzlediğiniz filmleri tartışmak, moda üzerine sohbet etmek ve gecenin büyük partisinden önce biraz soluklanmak için kokteyl alanında keyifli vakit geçirebileceksiniz.



Canlı styling showlar, özel saç tasarımı uygulamaları ve pek çok sürpriz aktiviteye de katılma fırsatı bulacağınız festivalde; saat gece yarısını gösterdiğinde son dönem tasarımcıların koleksiyonlarını izleyeceğiniz renkli defile başlayacak. Defileden hemen sonra ise DJ Kiwi’nin performansıyla sabaha kadar müzik, dans ve sınırsız eğlence sizlerle olacak!





THE HALL / 2. INTERNATIONAL FASHION FILM FESTIVAL PROGRAMI



Kapı Açılış : 13.30



Film Gösterimleri Ana Salon :



14.00 Pret a Porter



16.00 Lagerfeld Confidential



18.00 Breakfast at Tiffany’s



Workshop ve Seminerler: 14.00 – 20.00

“Make Your Own Lee” Workshop: 14:00 – 16:00 – 18:00



Kokteyl Parti :20.00



Kısa Film Özel Gösterimi : 22.00



Defile : 00.00



Film Noir Party :00.30



BİLET FİYATLARI:



Kombine Bilet (Gün ve gece için giriş) : Tam 25 TL – Öğrenci 20 TL

Gündüz bileti (13.30 -20.00 arası geçerlidir) : 10 TL



Bilet Satış: www.biletix.com

Biletler etkinlik günü kapıdan temin edilebilir.