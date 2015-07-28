Modanın tadı şimdi O'démodé

Türkiye’nin ilk fashion cafe’siO'démodé, modaseverlere yepyeni ve farklı bir moda dünyası sunuyor.

O'démodé’de Türkiye’nin en iyi tasarımcılarının sınırlı sayıdaki özel tasarımları, stil uzmanlarının tarz yaratan önerileri ve dünyanın en iyi kahveleriyle her gün çok moda olacak.

O'démodé Cafe yıl boyunca defileler, özel event’ler ve workshop’larla İstanbul moda dünyasının en dikkat çekici olaylarına ev sahipliği yapacak.

O'démodé Cafe, Türkiye’nin dünya çapında kabul görmüş tasarımcılarının en özel çalışmalarını vitrinlerine taşıyor. Her ay farklı tasarımcıların ürünleri O'démodé’de modaseverlerin beğenisine sunuluyor. Üstelik bu tasarımlar sadece birer parça olarak dikiliyor. Aynısından başka yerde bulunma ya da bir başkası üzerinde görülme ihtimali yok.

O'démodé ziyaretçilerine styling danışmanlığı da sunuyor. Togay Numanoğlu, styling önerileri ve yeni trendlerden oluşturduğu fikirleriyle hafta boyunca O'démodé’de.

O'démodé Cafe dünyanın en iyi çekirdeklerinden derlenen kahveleri ve özel lezzetleriyle de çok farklı. Ziyaretçiler O'démodé’nin özel tasarım ürünlerini incelerken ya da cafe’de keyifli sohbetler eşliğinde bir çok tadı keşfedebilecek.