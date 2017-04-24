MOİ Sahne 24-30 Nisan haftası programı

26 Nisan Çarşamba günü saat 21.00’da Demet Akalın konseri

Fizy Kış Konserleri kapsamında düzenlenen konserde sanatçı sevilen şarkılarını seslendirecek.

27 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da Sermiyan Midyat’tan tek kişilik gösteri ‘Sermiyan Midnight’

Sermiyan Midyat’ın yazıp yönettiği tek kişilik komedi gösterisi ‘Sermiyan Midnigt’ta sanatçı, gündelik yaşama dair komik tespitlerini ve kendi hayatından anılarını paylaşıyor.

28 Nisan Cuma günü saat 21.00’da Mustafa Ceceli konseri

Fizy Kış Konserleri kapsamında düzenlenen konserde sanatçı sevilen şarkılarını seslendirecek.

29 Nisan Cumartesi günü saat 21.00’da Levent Yüksel konseri

Fizy Kış Konserleri kapsamında düzenlenen konserde sanatçı sevilen şarkılarını seslendirecek.

30 Nisan Pazar günü saat 13.00’da çocuk oyunu ‘Kahraman Kurtarıcı Haydi’ ve saat 19.00’da Sunay Akın’dan tek kişilik oyun ‘Görçek’

‘Kahraman Kurtarıcı Haydi’ adlı danslı ve müzikli çocuk oyunu, çocuklara hayvan ve doğa sevgisi aşılamanın yanında eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

Sunay Akın’ın yazıp yönettiği ‘Görçek’ adlı tek kişilik oyunda sanatçı, herkesin hayatına dokunan ve tarihin izlerini taşıyan hikayeleri izleyiciyle paylaşıyor. Gösteride kağıt gemilerden emekli olmuş kaptanın seyir defterinin yepyeni sayfaları açılırken, bir arada yaşama duygusuyla birlikte bilginin en büyük güç olduğu anlatılıyor.

Sunay Akın’ın iki bin kitaplık arşivinden ilham alarak bilgi ve yaşanmışlıkla donattığı oyunu, sanatçının kendi deyimiyle ‘karanlığa taşınan ışığı’ izleyicinin avuçlarında hissettiriyor.