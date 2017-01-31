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    HaberlerEtkinlikMOİ Sahne birbirinden eğlenceli şovlara sahne olacak
    31.01.2017 - 16:39 |

    MOİ Sahne birbirinden eğlenceli şovlara sahne olacak

    MOİ Sahne 8-12 Şubat tarihleri arasında tiyatro oyunları, konserler ve gösterilerle dolu olacak.

    MOİ Sahne birbirinden eğlenceli şovlara sahne olacak

    Mall of İstanbul’da yer alan MOİ Sahne’de sergilenecek olan ‘Adalet Sizsiniz’ adlı oyun iki usta tiyatrocuyu bir araya getirdi. Taner Barlas ve Rutkay Aziz’in rol aldığı oyun, M.Ö. 5. yüzyılda Atina’da, Beş Yüzler Meclisi’nin ölüme mahkûm ettiği düşünür Sokrates, 1633 yılında Roma’da, Engizisyon’un müebbet hapse mahkûm ettiği bilim adamı Galileo ve 1927 yılında Boston’da, adaletin ölüme mahkûm ettiği iki İtalyan göçmen işçi Sacco ile Vanzetti’nin hikayelerini konu alıyor.

    Oyun, 2012 yılında Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü. Ümit Denizer’in kaleme aldığı ‘Adalet, Sizsiniz’in sahne tasarımı ve kostümleri Metin Deniz’e ait.

    Tam adı ‘Adalet, Sizsiniz (Sokrates, Galileo, Sacco, Vanzetti)’ olan oyun 8 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 20.30’da MOİ Sahne’de izlenebilir. Oyunun biletleri biletix.com’dan ve MOİ Sahne gişesinden temin edilebiliyor.

    MOİ Sahne’de Gelecek Hafta

    Mall of İstanbul’da yer alan MOİ Sahne birbirinden keyifli tiyatro oyunlarına, konserlere ve sahne gösterilerine ev sahipliği yapacak. Etkinlik takvimi ise şöyle:

    8 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da ‘Adalet Sizsiniz’ oyunu

    Politik hiciv türündeki oyunda Taner Barlas ve Rutkay Aziz rol alıyor.

    9 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ oyunu

    Dram türündeki oyunda Genco Erkal rol alıyor.

    10 Şubat Cuma günü saat 21.00’de ‘Kalben’ konseri

    Kalben konseri, Pera Event organizatörlüğünde Fizy Kış Konserleri kapsamında düzenleniyor.

    11 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te ‘Canım Kardeşim Müzikali 2’ ve ‘1000’de 1 Gece Diyalogları’

    Çocukların TRT ekranlarında severek izlediği çizgi dizi Canım Kardeşim’in yepyeni müzikali Canım Kardeşim Müzikali 2 MOİ Sahne’de izlenebilir.

    Birol Güven’in yazdığı, Galip Erdal’ın yönettiği ‘1000’de 1 Gece Diyalogları’ adlı komedi oyununun başrollerinde Hakan Meriçliler ve Begüm Kütük rol alıyor.

    12 Şubat Pazar günü saat 13.00’te ‘Canım Kardeşim Müzikali 2’ ve saat 18.30’da ‘Anadolu Ateşi Kıvılcım’ Dans Gösterisi

    Canım Kardeşim Müzikali 2, 12 Şubat Pazar günü saat 13.00’te tekrar MOİ Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

    Dünyaca ünlü dans grubu Anadolu Ateşi’nin genç dansçılardan oluşan grubu ‘Anadolu Ateşi Kıvılcım’ MOİ Sahne’de birbirinden farklı dans performanslarıyla dev bir gösterisi sunacak.

    Etkinliklerin biletleri Biletix.com’dan ve MOİ Sahne gişesinden temin edilebiliyor. Tüm etkinlikler hakkında ayrıntılı bilgi Moisahne.com adresinden alınabiliyor.

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