MOİ Sahne’de 3-9 Nisan haftası

İstanbul’un en renkli sahnesi MOİ Sahne 3-9 Nisan haftası; birbirinden keyifli tiyatro oyunları, konserler ve sahne gösterileriyle dolu olacak. Etkinlik takvimi şöyle:

4 Nisan Salı günü saat 20.30’da tiyatro oyunu ‘Öküz’

Öküz, günümüzde pek çok insanın hayatına dokunan, insanları yer yer zalimleştiren, yer yer duygulandıran bir mobbing hikayesi. Aynı iş yerinde çalışan üç kişiden birinin işten çıkarılacağı gün, hayat üzerine ve profesyonellik üzerine konuşulanlar, yaşananlar… Duygusal bir erkek, seksiliğini kullanan bir kadın, ön sezileri güçlü yanardöner bir adam ve acımasız bir patron arasında geçen gerçekçi bir hikaye. ‘Öküz’ün yazarı Mike Bartlett, çeviren ve yöneten Hande Selena Canar, oyuncular; Hakan Karsak, Kanbolat Görkem Arslan, Bülent Düzünoğlu, Esra Akbaş.

5 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da tiyatro oyunu ‘1000’de 1 Gece Diyalogları’

Birol Güven’in yazıp Galip Erdal’ın yönettiği komedi oyunu ‘1000’de 1 Gece Diyalogları’ MOİ Sahne’de sergilenecek. Oyun, modern anlayış ile geleneksel anlayışın zıtlıklarını kadın-erkek ilişkileri çerçevesinde komedi yoluyla işliyor. Oyunda; Hakan Meriçliler, Begüm Kütük, Hilmi Özçelik, Gamze Uçar, Engin Demircioğlu, Ece Mağat, Musa Öney, Burcu Görek ve Selin Altıntaş rol alıyor.

6 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da Yılmaz Erdoğan’dan ‘Münaşaka’

Usta yazar, yönetmen ve tiyatro sanatçısı Yılmaz Erdoğan, 12 yıllık bir aradan sonra tekrar izleyiciyle buluşuyor. ‘Münaşaka’ adlı tek kişilik oyununda Erdoğan; bir yandan dijital teknoloji ve sosyal medyaya dair güçlü tespitleriyle diğer yandan kendine dair merak edilenlerle izleyiciyi komik, bir o kadar da ‘hakiki’ bir yolculuğa çıkartıyor.

7 Nisan Cuma günü saat 21.00’da Birsen Tezer konseri

Fizy Kış Konserleri kapsamında düzenlenecek konserde Birsen Tezer ‘İkinci Cihan’ adlı albümünden şarkılar seslendirecek.

8 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’da çocuk oyunu ‘Odada Dört Mevsim’ ve saat 21.00’da ‘Ceza’ konseri

Neşe Türkeş’in yazıp Okan Yahşi’nin yönettiği çocuk oyunu ‘Odada Dört Mevsim’ MOİ Sahne’de izleyiciyle buluşuyor. Oyunda, odasında nasıl vakit geçireceğini bilmeden sıkılan bir çocuğun yardımına koşan Bilge Sinek Cızbız, Vivaldi’nin ünlü eseri ‘Dört Mevsim’den esinlenerek ona muhteşem bir dünyanın kapılarını açıyor. Danslarla ve görsel efektlerle zenginleşen oyunda çocuklar eğlence dolu bir şölenin içine dalıyor.

Fizy Kış Konserleri kapsamında düzenlenecek konserde Ceza dünden bugüne sevilen şarkılarını seslendirecek.

9 Nisan Pazar günü saat 16.00’da çocuk dans topluluğu ‘Anadolu Ateşi Kıvılcım’

Türkiye’nin ilk profesyonel çocuk dans topluluğu olan 4-16 yaş aralığındaki üstün yetenekli çocuklardan oluşan ‘KIVILCIM’ MOİ Sahne’de muhteşem bir performans sergileyecek. Dünyaca ünlü dans grubu Anadolu Ateşi’nin çocuk dansçılardan oluşan grubu KIVILCIM; içinde dünyaca ünlü danslar bulunan Anadolu Ateşi’nin efsaneleşmiş performanslarıyla ve yepyeni koreografilerle izleyici önüne çıkacak. Anadolu topraklarından aldığı ilhamla etnik ve modern dansı sentezleyen ‘KIVILCIM’ dansçıları seyrine doyulmaz bir şölen sunacak.